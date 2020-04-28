攔停違規保時捷！澳洲4員警在路肩遭「時速破百卡車」撞死

▲ 4名警察在路肩被卡車當場撞死。（圖／翻攝自theage）

實習記者施怡妏／綜合報導

澳洲墨爾本（Melbourne）高速公路22日發生4名員警遭撞死的車禍慘案！41歲的男子普西（Richard Pusey）開著保時捷在高速公路上狂飆，2名員警見狀後在路肩將其攔停，隨後又有2名員警前來協助，這時47歲的男子辛格（Mohinder Singh）突然開著卡車，由一般車道切換到路肩，直接撞上警車和保時捷，導致4名員警當場身亡。

綜合外媒報導，普西當天開著保時捷，以時速140公里的速度行駛在國道上，隨後被警方攔下，發現其擁有毒品；此時辛格駕駛著卡車，以時速100公里的速度從後方撞上，造成四名員警當場身亡。普西當時沒有受傷，立刻從車上拿出兩支手機拍下車禍現場，便逃離現場回家，直到隔天才到警局自首，但手機裡的照片已全部刪除。

卡車司機辛格被指控4項過失駕駛的罪名，普西則被控超速駕駛、不提供協助、破壞證據和擁有毒品等。辛格的律師皮卡（Steven Pica）表示，辛格對自己不當的行為造成的後果，內心感到很後悔悲傷。

▲保時捷駕駛普西（Richard Pusey）當時並未受傷，但他在慘劇發生後從保時捷取出2支手機並拍下車禍現場，隨即逃走，隔天才出面自首。

四名殉職的員警分別是，泰勒（Lynette Taylor）、金恩（Kevin King）、漢弗里斯（Glen Humphris）和普雷斯特尼（Josh Prestney）；其中泰勒和金恩都有妻子和子女，而漢弗里斯和普雷斯特尼都還年紀輕輕，剛畢業於警察學校，這是他們的第一份工作。

警察專員阿什頓（Graham Ashton）表示，收到各地好心人14萬封慰問的郵件，感謝大家的關心。澳洲各地民眾紛紛為罹難者哀悼，政府機關大樓降半旗致哀；墨爾本則將城市染成藍色，所有的燈光中發出藍色的光芒，以讚揚警官和警察部隊，民眾也在屋外綁上絲帶和藍色氣球。

▼整個墨爾本市都被染成了藍色，以讚揚警官和警察部隊。