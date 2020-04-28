高雄女桶屍案偵破！含冤6年出土後男女雙煞認了…破案關鍵曝光

▲高雄桶屍案。（圖／資料照）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

橋頭女桶屍案經專案小組追查，終於在28日帶回一對涉案的可疑男女，涉案的吳男及熊女於2014年12月時，在卡拉OK店與林婦發生衝突，遭二人毆打，死亡被裝入大桶子棄屍，據了解，破案關鍵就是當時林婦經警方列為失蹤人口以後，鳳山分局就朝刑案方向偵辦，因此留有不少相關資料，直到這次事情曝光，專案小組才根據當年警方追查資料，繼續調查交友狀況，包含財務背景去掌握，發現兩人涉嫌重大。

據了解，61歲的林姓婦人曾於103年曾放出要盤讓卡拉OK店的消息，因此45歲吳男及53歲熊女才找上林婦，不過林婦收下「幾千元」訂金後卻反悔不頂讓，因此兩人出手毆打林姓死者，再將人帶上車，原本帶到遠一點地方再將人放走，沒想到過兩天發現人已經無生命跡象，才購買塑膠桶鹽酸水泥等物，駕車到橋頭來棄屍。

至於掌握兩名嫌犯的關鍵為何？據了解，當年林婦的家屬通報失蹤後，鳳山分局就認為事情不單純，因此有將案件朝刑案方向偵辦，調了林婦的通聯及相關監視器畫面，但當時查無結果，直到這次事情曝光，專案小組才根據當年警方追查資料，繼續調查交友狀況，包含財務背景去掌握，發現吳男及熊女兩人涉嫌重大。

經檢察官訊問後，認為二人涉犯刑法私行拘禁罪、傷害罪、殺人罪及毀壞、遺棄屍體罪等最輕本刑五年以上有期徒刑之重罪罪嫌，且有逃亡及串證之虞，均向臺灣橋頭地方法院聲請羈押。