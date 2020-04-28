被分手怒砍少女25刀！她頭皮被削再斷2指…男抄金剛經懺悔法官不領情

記者徐愷昕／高雄報導

高雄鼓山區2019年9月7日發生情殺事件，22歲的曾姓男子不滿年僅15歲的楊姓高中女友提分手，又懷疑她另結新歡，騎機車帶著預藏的西瓜刀到楊女住處守候，等到少女出現後上前猛砍至少25刀，最後她不但手指被砍斷，頭皮也被削了一大塊。法院審理時認為，縱使曾男自稱有抄寫金剛經懺悔，但傷害已成，難認他有悔意，15日依殺人未遂罪，判處有期徒刑11年。可上訴。

▲高雄男子追求不成，惱羞持刀追砍少女。（圖／記者吳奕靖翻攝）

曾男2019年4月與楊女交往，後來因女友提分手又拒絕約會，懷疑她另結新歡，心生不滿下，9月7日傍晚竟帶著西瓜刀前往少女住家樓下等候，等到少女下課返家時，拿出西瓜刀狂砍了至少25刀。楊女的2支手指為了擋刀當場被砍斷，頭皮也被削掉，曾男後來在家人及路人制止下才停手，而傷重的楊女經緊急送醫，所幸最終有被救回一命。

檢方偵辦時，發現曾男犯案前曾上網搜尋殺人罪刑責，認為他預謀殺人，依成年人故意對未成年人犯殺人未遂罪將他起訴。法院審理時，曾男稱自己沒有殺人犯意，但法官勘驗關監視器畫面後，發現他砍人當下行徑相當兇殘，見楊女不支倒地、已無力逃離後，雖有鬆開對女方的箝制，但仍持續彎腰朝地上繼續揮砍數十刀，直到路人上前飛踢制止後才停手。

▲高雄男子追求不成，惱羞持刀追砍少女。（圖／記者吳奕靖翻攝）

法庭上曾男辯護人稱，曾男具有迫症、適應障礙、焦慮症、注意力不集中症候群等精神疾病，但經醫院診斷，確定他只是「較容易出現情緒及行為不穩定的狀態」，審酌楊女案發時正值青春年華，就讀表演藝術科未來不可限量，但現在身心都嚴重受創，未來復原之路還很長久，法官認為縱使曾男在監所期間有抄寫金剛經以示懺悔，但仍難認他有悔意，或能對楊女有任何實質補償，15日審結依殺人未遂處有期徒刑11年。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【相關新聞】

►快訊／求愛不成！高雄男子持刀猛砍高中妹 她身中20多刀命危

►畫面曝！高雄男告白遭拒 持西瓜刀砍少女20多刀...她頭皮被削掉、斷指接不回

►先google殺人判多久？15歲女友要分手 狠男砍她26刀...削頭皮斷3指險死