快訊／鹽酸溶屍再埋水泥桶滅證6年！高雄男女雙煞裁定羈押禁見

▲▼橋頭桶屍 。（圖／蘇道明提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄橋頭桶屍案經專案小組近26天的追查，終於在28日帶回一對涉案男女，專案小組進一步調查發現，吳男及熊女涉嫌於2014年12月12日，在卡拉OK店與死者林女發生衝突，遭二人毆打致死，再用鹽酸溶屍，並以水泥覆蓋，由於吳、熊二人手段兇殘，經均被法官裁定羈押禁見。

▲橋頭女屍身分確認為鳳山61歲婦女 。（圖／地方中心翻攝）



針對橋頭地檢署偵辦林姓婦人命案，向本院聲請羈押吳姓、熊姓被告，經法官訊問後，認被告2人涉嫌刑法第277條第1項傷害罪、同法第302條第1項私行拘禁罪、同法第271條第1項殺人罪、同法第247條第1項損害屍體罪犯罪嫌疑重大，且有事實足認被告2人有逃亡及勾串共犯之虞，因本件屬重大危害治安案件，對社會影響甚鉅，非予羈押顯難進行追訴，認有羈押之必要，均予以羈押，並均禁止接見通信。

▲林女被深埋近6年，遺體腐化程度卻相當緩慢。（圖／記者洪正達翻攝）

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