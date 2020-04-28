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新竹市2013年來首見「三胞胎」　市長林智堅親送祝福

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▲新竹市長林智堅送上10萬元生育津貼及新生兒奶瓶禮盒。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅送上10萬元生育津貼及新生兒奶瓶禮盒。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市自從2013年後即未有三胞胎誕生，今(2020)年今年2月新竹市東區35歲謝維哲、陳麗慧夫妻，傳來好消息，平安誕下三(女)胞胎，是竹市2013年來首見，新竹市長林智堅偕同民政處長倪冠勛至謝宅分享難得的喜悅，並親自送上10萬元生育津貼及榮獲德國紅點設計獎的新生兒奶瓶禮盒以表祝福。同為三寶爸的林智堅市長與他們分享育兒經驗，暖心祝福三胞胎「乖乖長大」，並表示新竹市居民不斷增加，更將在6、7月間邁入45萬人口，是一座年輕有活力的宜居城市。

新竹市睽違七年再度傳出市民平安誕下三胞胎的好消息，林智堅特別送上10萬元育兒津貼、三組獲德國紅點設計大獎的奶瓶以及尿布等實用的禮物親自祝賀，分享難得的喜悅。

同為三個孩子父親的林智堅也溫馨與年輕的謝夫婦及阿嬤分享育兒經驗，侃侃而談說起過往照顧孩子半夜爬起來餵奶、陪伴他們成長的心得經驗談，也衷心佩服一次照顧三個孩子的辛苦，最後誠摯祝福三寶「乖乖長大」， 也不忘提醒爸爸媽媽新竹市對孩子有全方位的津貼與照顧，千萬不要忘記竹市這些福利會陪父母一同伴孩子長大

林智堅指出，新竹市生育率全國名列前茅，14歲以下人口佔總人口18%，居民平均年齡38歲，是全國最年輕的城市。他上任以來積極加碼各項育兒福利，提供良好誘因，讓市民能生、敢生，同時為減輕家長負擔，積極推出幼兒福利相關計畫，除了生育津貼外，更積極推動一區一親子館、免費育兒指導、定點臨時托育、提升公共化教保服務等政策，讓民眾能安心生養，以減緩少子化危機，打造幸福兒童城市。

三寶媽陳麗慧表示，先生於新竹科學園區擔任工程師10年，很喜歡新竹市安居樂業的生活環境，居住的社區生育率很高，時常看到可愛的小朋友活蹦亂跳開心地玩耍，育兒環境很友善，讓他們堅定要生兒育女的念頭，但是自己由於健康因素在歷經多次流產後，終於皇天不負苦心人，成功產下三胞胎千金感到特別開心。

她又說，對於市長親自送上祝賀感到又驚又喜，他們夫妻雙方都很喜歡小孩，雖然確實在經濟負擔上較為沉重，但婚後經歷多次流產後，終於如願成功的生子，且一次生下三胞胎，夫妻倆人興奮不已，夫妻倆雖然有經濟的壓力，但却仍開心的迎接這意外的三胞胎。

民政處長倪冠勛說，自去（108）年8月1日起受理2至4歲育兒津貼申請，並採擴大公共化、建置準公共機制及擴大發放育兒津貼等策略，三箭齊發，無縫銜接0至5歲的教保措施，達成全面照顧，讓竹市幸福指數再上升。此外，市府也推動新校園運動及校園降溫計畫，兒童醫院及兒童探索館打造也持續進行中，「期盼讓新竹市孩子是最幸福的」。

民政處表示，「生育津貼政策」補助第1胎1萬5,000元、第2胎起每胎增加5,000元，雙胞胎補助5萬元、三胞胎以上或第二次雙胞胎補助10萬元。如家中有0至4歲的孩子，新竹市每個月提供2,500元育兒津貼，選擇與市府簽約的準公共化托嬰中心或托育人員，則有6,000元托育補助，希望這些實質有幫助的全方位福利政策，成為年輕父母在養兒育女過程中的支持與後盾。

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