新竹市府3月初完成公墓除草　民眾提早掃墓贈小禮

▲工作人員協助除草狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府民政處12日表示，殯葬管理所近日陸續完成各公墓除草作業，目前使用中8座公墓已完成7座，預計在3月初就能將全部公墓完成除草，呼籲民眾提早在2、3月份完成掃墓、避開清明車潮，更祭出限量神秘小禮要送給提早掃墓的民眾。

民政處長倪冠勛近日偕同殯葬管理所長洪坤戊，前往各墓園關心割草作業的進度，感謝工作人員辛勞。倪處長指出，為了方便市民前往公墓掃墓，市府從104年起開始進行清明節公墓除草作業到今年已是第六年，民眾在3、4月份到公墓掃墓，看到先人墓旁雜草都已清除，都感受到市府的貼心，也大幅降低民眾焚燒雜草不慎引發火警的危險。

殯葬管理所長洪坤戊表示，因2020年屬於閏年，農曆過年較往年為早，所方為配合客家族群農曆年後的掃墓習俗，清明節公墓除草作業提早在1月1日就已展開，在近日更加派人力進行除草作業，以方便民眾年後進行掃墓。

竹市大坪頂永生園區收納9萬餘個骨灰塔位，每年清明節皆湧入數以萬計的人潮，造成鄰近道路有塞車的情形，今年因新建納骨塔工程，停車位大幅縮減，塞車的情形可能更為嚴重，市府今年除了加強疏導措施，並鼓勵民眾提早在2月16日，2月23、24日，2月28、29日、3月1日，3月7、8日，3月14、15日，3月21、22日及3月28、29日七個周末假期，提早到大坪頂掃墓。

市府表示，為鼓勵提早前往祭祀的民眾，市府將於2月16日至2月24日兩個周末每天發送500份精美宣導品，2月28日至3月29日五個周末則每天發送免費小盆栽（鵝掌藤、長壽花、矮仙丹、福祿桐、六月雪、金露花等）800株，共計8800株，提早祭祀拿好禮又能避開塞車人潮，一舉兩得，歡迎民眾提早前往大坪頂祭祀。