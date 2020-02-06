南勢三箭第一箭　新竹南勢里民活動中心啟用

▲嶄新的南勢里民活動中心6日正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「南勢三箭」之一，超過5000位里民引頸期盼，與南勢社會福利館共構，嶄新的南勢里民活動中心6日在新竹市長林智堅的見證下正式啟用，攜手一同歡喜「入新厝」，一樓活動中心空間超過百坪，寬敞的空間引入大面積採光，除了成為當地社區與里民最佳的休閒活動空間外，林智堅強調，未來更可舉辦共餐食堂，同時建築二樓規劃為北區親子館、三樓為公共托育家園、四樓為C級長照服務據點，藉由全方位的多功能社福館造福當地居民，未來南勢地區將陸續完成客雅溪環河步道與米粉寮公園，讓在地煥然一新。

林智堅指出，原南勢里集會所使用近40年，空間老舊狹小，嚴重缺乏活動空間，市府投入超過6000萬，興建南勢社會福利館的聯合大樓，結合親子館暨托育資源中心、社會福利服務中心、公共托育家園及社區多元照顧服務據點，要提供當地居民及長輩最完善的照顧服務空間，未來一樓還可以舉辦共餐食堂，他強調，藉由南勢社福館，讓老中青三代一同照顧。

林智堅分享，俗稱米粉寮的南勢地區過去是新竹市米粉傳產重鎮，用最扎實道地的手工米粉揚名國際，他上任後積極翻轉米粉寮，除了最大規模的南勢社會福利館已落成啟用外，可以全方面照顧在地的市民外，長達5公里的客雅溪環河人行步道工程上半年就可完工，屆時提供市民一個舒適的運動休閒環境，市府更要協助在地米粉產業，一同行銷新竹市。

市府表示，市長林智堅上任後，投入1.1億推出「南勢三箭」除了南勢社福館與客雅溪環河景觀步道外，會持續與國防部合作活化延平路與成功路口達0.8公頃的閒置土地，打造具在地特色的米粉寮公園，讓當地居民也能享有優質的居住環境，一同翻轉在地，共創美好生活。

新竹市政府民政處長倪冠勛表示，南勢社福館外觀設計結合當地「米粉」特色，同時考量里民需求及氣候特性，規劃為座北朝南建物，並規劃親子館、長青學苑及日間照顧服務中心等多項服務，充實北區公共服務資源，將成為在地美學新地標。

民政處說，完工後總樓地板面積2799.33平方公尺，一樓為里民活動中心，二樓為親子館暨托育資源中心，三樓為社會福利服務中心、公共托育家園，四樓為南勢社區多元照顧服務據點，本建物為地下一層、地上四層建築物，地下層停車空間可容納19輛車並保有滯洪功能。

活動中心啟用後，除了原有的社區關懷據點及辦理共餐外，未來也會規劃唱歌班、舞蹈律動班等才藝活動。一樓活動中心所未來不但提供共餐服務，二樓親子館滿足社區居民的托育需求，提供居民親子館、日間照顧中心、閱覽室及長青學苑等各項服務設施，讓當地孩童、長輩得到最佳照顧。讓公部門與社區攜手合作，締結「資源共享、互惠共生」的夥伴關係。