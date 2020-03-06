新竹市府清明法會提前辦　分散人潮車潮為防疫

▲新竹市春祭法會於3月5日縮減規模提前辦理。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為加強防疫工作，避免人潮群聚，大坪頂納骨塔原訂於4月3日辦理春祭法會，於3月5日縮減規模提前辦理，特別禮聘三位道長主持誦經、科儀，民政處長倪冠勛偕同副處長、殯葬管理所長到場祭拜，為生者祈福，亡者超薦，亦盼除疫消災、護佑眾生，儀式過程莊嚴肅穆。

市府以往都在清明節前夕舉辦大型春祭法會，並安排多位法師、志工誦經祈福。每年均有上萬人湧入參與法會，屬大型活動，今年因應疫情延燒，市府決定縮小法會規模並且提前於民眾較少的上班日舉辦，雖規模縮減但誠心不減，為的就是不讓大型活動成為防疫破口。

新竹市殯葬管理所所長洪坤戊表示, 馬上就到清明節，新竹市大坪頂永生園已湧現絡繹不絕的祭祖人潮。殯管所除加強各項防疫作為、責成第一線服務人員配戴口罩外，同時也針對公共區域定時消毒；另外要請進到納骨堂的民眾配合量測體溫、配戴口罩並勤加洗手，好讓大家都能安心祭祖。

竹市府為鼓勵民眾提早掃墓，分散人潮，降低疫情風險，在3月7日至3月29日等四個周末於大坪頂永生園服務中心前每天早上九時起限量發送800株綠化小盆栽，歡迎民眾踴躍領取。

新竹市政府民政處再次提醒﹐原訂4月3日大坪頂春祭法會已提前辦理完畢，並請民眾配合市府防疫三措施「提早上山避人潮、保持清潔勤洗手、迅速祭祀不逗留」，確保疫情不蔓延，維護市民健康。