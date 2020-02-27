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防疫優先　新竹市府攜手宗教界暫停舉辦大型活動

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▲新竹市長林智堅拜會一貫道安東道場宏宗聖堂道學院前人謝德祥及董事長謝德勝。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅拜會一貫道安東道場宏宗聖堂道學院前人謝德祥及董事長謝德勝。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應武漢肺炎疫情防疫工作，新竹市長林智堅陸續拜會天主教新竹教區主教李克勉、新竹慈濟靜思堂陳營基與陳龍蟠師兄、一貫道安東道場宏宗聖堂道學院前人謝德祥及董事長謝德勝皆表示，誠摯邀請宗教團體合作防疫工作，暫停舉辦室內及大型宗教活動，宗教領袖皆表示將暫停大型聚會，天主教新竹教區今日已公告，各堂區暫停公開舉行主日彌撒，新竹慈濟靜思堂取消及延後3月份所有大型營隊活動，一貫道安東道場宏宗聖堂道學院也表示全面停止課程改為線上學習。

林智堅表示，武漢肺炎防疫期間，為避免人群聚集產生傳染高風險，大型活動應盡量避免，市府已停辦城市馬拉松、兒藝節等大型群聚活動，他近日拜會各宗教領袖，盼呼籲宗教界暫停舉辦大型集會活動，市府與安定人心的宗教力量攜手，守護市民健康安全。

林智堅拜會天主教新竹教區主教李克勉時指出，深知彌撒對教友的重要性，特別是桃竹苗區廣大的移工朋友，他也提出進行彌撒的可能方案，如市府將與教區共同研擬接送神職人員進入公司，減少教友移動路程、降低大型群聚風險。

李克勉主教也表示，彌撒對教友而言非常重要，但因應疫情控制需要，即日起暫停公開舉行主日彌撒，並鼓勵教友主日在家讀經、祈禱，3月份的大型活動如六十周年慶祝彌撒也宣布取消；疫情發生以來，也已嚴格控管堂區應維持空氣流通、落實量體溫、教友單一出入口進出、自備口罩全程配戴。

林智堅也前往新竹慈濟靜思堂拜會，新竹慈濟靜思堂表示，將取消或延後上百人大型集會或聚會，目前已取消及延後3月份所有大型營隊活動的舉行，一般會務及會議也明確表示將配合政府防疫規定辦理，也積極透過傳播媒體提醒信眾、群眾防疫的重要性。

林智堅接續前往拜會一貫道安東道場宏宗聖堂道學院前人謝德祥及董事長謝德勝，一貫道安東道場宏宗聖堂道學院表示，目前已全面停止有關宗教教義實體課程、團體聚集活動，也是首次全面改為數位線上學習，透過網路無遠弗界的力量，傳遞課程訊息，避免道親群聚曝露於未知的環境，有效做好防疫措施，且主動配合政府防疫作為。

民政處也再次提醒民眾，勤洗手、不觸摸眼口鼻，避免至人潮擁擠處或參加大型聚會活動，期間若有發燒呼吸道症狀，應即至大醫院就醫。

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