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與高閔琳各有千秋！趙天麟角逐市黨部主委　力拱陳其邁再戰高雄

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▲民進黨立委趙天麟與高雄市議員高閔琳角逐高雄市民進黨黨部主委。（合成圖／記者林敬旻攝／市議員高閔琳提供）

▲趙天麟與高閔琳角逐民進黨高雄市黨部主委。（合成圖／記者林敬旻攝／市議員高閔琳提供）

記者林銘翰／台北報導

民進黨高雄市黨部第6屆主委預計5月底改選，昨24日截止登記，民進黨高雄市議員高閔琳昨天上午在高雄6名立委的「視訊陪同」下前往登記參選，強調不介入不主導罷韓行動；民進黨立委趙天麟也已在前天23日即委由助理低調完成登記，趙天麟昨受訪時則說，選舉各有千秋，自己與高閔琳就是保持君子之爭，對選情表示審慎樂觀，會全力完成罷韓後的市長補選工作。

民進黨高雄市黨部主委改選預計5月24日投票，由於高閔琳是總統府秘書長陳菊於高雄市長任內栽培的青世代，趙天麟則得到三立電視台董事長林崑海的「海派」力挺，選情頗為激烈。趙天麟提出完成罷韓補選等政見，高閔琳則訴求青年參政並批評高雄市長韓國瑜防疫作為離譜。

據了解，在24日晚間登記截止後，除了趙天麟與高閔琳完成登記，另外還有一名曾參選里長的林正男也在24日下午悄悄壓線登記參選，使高雄市黨部主委選舉多增加一名候選人。

▲▼立法院紅樓地圖堵訪區 立委陳亭妃 趙天麟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委趙天麟。（圖／記者屠惠剛攝）

高閔琳24日上午在多位黨籍議員的陪同下，大動作前往登記市黨部當記參選，民進黨在高雄市的8席立委中，就有邱議瑩、邱志偉、劉世芳、李昆澤、許智傑、賴瑞隆等6人以遠距視訊方式，替高閔琳加油打氣，包括劉世芳與許智傑等人一早在立法院簽到後，就在議場的樓梯間以視訊連線方式為高閔琳打氣。

談及參選黨部主委的目標，高閔琳表示，黨內各世代的多元聲音也相當重要，民進黨更需要年輕人的參與，這也是她登記參選的最大原因。她強調，民進黨要光復高雄，就必須超前部署，黨內不能只有一種聲音。

相較於高閔琳大陣仗地登記參選，趙天麟受訪時則表示，自己原本也邀請了多位跨縣市的立委、議員、民進黨高雄市議會黨團正副議長、市議會黨團過半的成員陪同登記，也包括高雄農田水利會等地方人士的代表，不過因為敦睦艦隊爆發染疫後決定取消。

趙天麟原本計劃20日下午邀請行政院副院長陳其邁、民進黨立委王定宇、林楚茵、新北市議員何博文以及多位地方人士陪同前往登記，但在海軍敦睦艦隊爆發群聚感染後，便取消大陣仗登記，23日僅由助理低調完成登記。

趙天麟說，這次的黨部主委選舉難免會成為「新系」與「非新系」競爭的態勢，不過他對此沒有太多解讀，因為選舉就是會呈現競賽的模式，大家也各有千秋，自己與高閔琳就是保持君子之爭，他對此表示審慎樂觀。

▲▼行政院副院長陳其邁專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

根據趙天麟所提的3個參選政見，分別為完成罷韓補選、開放黨部及交出值得市民信賴的議員提名名單、確保民進黨市議會過半。趙天麟指出，參選主委首要目標是協助公民實踐權利、完成罷韓補選，讓高雄重返榮耀。

對於陳其邁是否再戰高雄，趙天麟則表示，市長補選的提名權還是在民進黨中央黨部，市黨部主委並沒有實質提名權，不過中央黨部也會徵詢地方黨部的意見，「我會覺得他起碼是個適合的人選」。

在民進黨高雄市的派系中，趙天麟被歸為「海派」，高閔琳是陳菊子弟兵被歸屬於「菊系」與新系，雙方摩拳擦掌，尤其關係到「罷韓」甚至是高雄市長選舉，成為關注焦點。目前包括高雄市、彰化縣等多個縣市的主委選舉，與2022年縣市長選舉布局連動，也因為各派系合縱連橫，競爭逐漸浮上檯面。

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