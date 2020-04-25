店家怨看得到吃不到！江啟臣批「紓困變受困」：歡迎民進黨用排富發現金





▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊產業，經濟部、勞動部、交通部、文化部等15個部會祭出各式各樣紓困方案，並設置1988、1955等紓困專線、懶人包或圖卡宣傳。不過國民黨主席江啟臣表示，民進黨的紓困政策實行後問題逐漸浮現，有店家聲稱紓困貸款至今仍沒收到，「紓困」反而讓民眾「受困」。

「人民要『紓困』不要『受困』，歡迎民進黨採用國民黨的好政策！」江啟臣25日在臉書上提到，他一直主張紓困要有實質幫助，國民黨提出「排富發現金」優點就是不用申請，直接給需要的民眾，絕對不會有「看得到，吃不到」的問題，很可惜民進黨依舊堅持自己的方案，惹得民怨四起。

江啟臣表示，民進黨的紓困政策開始實行後，國民黨擔心的問題逐漸浮現，有店家說企業「紓困貸款」就是「借來賠」不如歇業賠得少一點；也有店家說，政府宣稱紓困貸款3天就到帳，跑了數家銀行都還是辦不下來，理由卻是沒有收到總行的公文。

江啟臣說，老闆撐不住員工就遭殃，無薪假已經創下近十年的新高，勞工朋友也抱怨為什麼投保薪資一定要在「2萬4千元」以下才需要紓困？難道「2萬5千元」差1千元就要被排富了嗎？就算符合資格，投保薪資在「2萬4千元」以下，打電話到1955勞工專線諮詢申請手續，也打不進去。

江啟臣質疑，民進黨好像忘了「紓困政策」目的在紓困，怎麼還沒「紓困」，就讓民眾「受困」於申請門檻、申請手續？簡政便民的紓困政策，讓政府的預算可以發得出去，民眾實際有感才是好的政策，國民黨主張的「排富發現金」完全不會讓民眾遇到這些難題。

「好的政策，國民黨一直保持開放的態度，歡迎民進黨採用，只要把民眾照顧好，我們完全不介意。」江啟臣提到，2018年的稅改方案讓許多朋友有感減稅，當時的稅改法案在立法院協商時許多條文採用國民黨版本，在朝野合作下順利通過，民進黨大肆宣傳減稅成果，獲得許多民眾的掌聲，國民黨也是樂觀其成。

最後，江啟臣強調，政策透過理性討論進而調整修正，以符合人民需要，樹立民主政治典範，為台灣民主成熟做出貢獻，絕對是好事一樁，國民黨全力支持民進黨現在就改採「排富後廣發現金」。

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