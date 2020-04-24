解藥無效？WHO爆「瑞德西韋」臨床實驗失敗　張上淳回應了

▲國衛院團隊研發毫克級瑞德西韋。（圖／王文傑提供）

記者嚴云岑／台北報導

瑞德西韋（remdesivir）先前被認為最有可能是新冠病毒的解方，但世界衛生組織（WHO）不小心洩漏中國大陸團隊針對237名病患實驗結果，實驗組與對照組致死率相當，形同無效，但製藥廠吉利德出面反駁，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也說話了。

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張上淳今（24）日在記者會上被問到此問題，他提到，WHO洩露的報告，是初期試驗，效果不是很理想，加上中國大陸臨床試驗提早結束，資料不夠完整，還需要做一些檢視。

張上淳提到，現在瑞德西韋有更多大規模的多國多中心臨床實驗，實驗也分為嚴重感染與中度感染，分別看效果如何，但實驗仍持續進行中。

根據《金融時報》報導，中國針對國內237名新冠肺炎病患進行瑞德西韋實驗，只讓其中158人用藥，另外79人做為對照組。研究結果指出，兩組經一個月的治療後致死率相當，顯示瑞德西韋的藥效並無明顯發揮，而且158人當中有18人出現嚴重的副作用。

WHO聲稱這份報告正在檢視中，但出於處理錯誤而不小心提早發布，「在WHO希望盡早得知研究及資訊的要求下，作者將文件提供給WHO時，不經意地將文件發布到網站上，之後在發現的第一時間就已經先下架報告。」

根源於美國加州的吉利德科學製藥（Gilead Sciences）則出面警告，該研究的結論存在「不適當的解讀」，「重點是，該項研究因為（病患）參與率過低而在初期就終止，沒有能力形成有意義的結論，因此並不具有參考價值。種種原因，這項研究結果是未完成的，串流數據顯示瑞德西韋有潛在效益，對病狀處於初期的病患尤其有效。」