高雄市那瑪夏區長涉收賄500萬遭羈押　市府：即日起停職



▲高雄那瑪夏區長白樣．伊斯理鍛 。（圖／翻攝那瑪夏區公所官網）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市那瑪夏區區長白樣．伊斯理鍛，遭檢舉利用承辦區裡工程機會收取廠商賄款，初估不法收賄金額達500萬以上。橋頭地檢署會同廉政署、調查局蒐證查辦，前天動員百人搜索那馬夏區公所等35處地點，並同步約談區長白樣與涉案廠商共28人到案，檢方訊後向橋頭地院聲押白樣，24日深夜獲准。

高雄地檢署接獲情資指出，高雄市那瑪夏區長白樣．伊斯理鍛疑似有利用職務上督管區公所公共工程機會，收取廠商賄款等不法情事。檢察長獲悉後，立即指定由本署檢肅黑金專組主任檢察官謝肇晶、檢察官鍾葦怡與法務部廉政署南部地區調查組、高雄市調查處等單位組合專案小組全力偵辦。經專案小組縝密蒐證，於2020年4月23日動員近百名廉政官及調查官搜索高雄那瑪夏區公所等35處，並通知區長、承辦公務員及廠商等28人到案說明。



經專案小組調查發現，白樣伊斯理鍛涉嫌於第一屆及第三屆任期間，利用綜理區政，指揮監督所屬公務員辦理工程採購之機會，疑似有「收受賄款，內定得標廠商」、「向得標廠商收取賄款」及「洩漏底價協助特定廠商得標」等不法犯行。初估不法收賄金額達500萬以上。經主任檢察官漏夜訊問後，認白樣另與陳姓廠商等4人涉犯《貪污治罪條例》違背職務行收賄罪、洩密罪等，並均有湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，凌晨向法院聲請羈押禁見4人。

經法官審理後，諭知白樣羈押禁見，陳姓廠商交保20萬、林姓廠商交保10萬、陳姓廠商請回。李姓廠商由檢察官諭知以5萬元交保，其餘人員均請回，後續將由專案小組擴大偵辦。

高雄市政府民政局也表示，對於所有市府官員，都一再強調要清廉及一切依法行事，不可有違法之情事 ，本案目前已進入司法調查程序， 將静待司法判決後， 一切依法處理。另外依據地方制度法，即日起停止其區長職務。並依同法第82條規定，核派人員代理其職務。