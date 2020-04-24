韓國瑜要對醫護人員普篩　「隔壁的市長」黃偉哲：請交給專業

▲台南市長黃偉哲指出，對醫護人員是否要做普篩，應交專業人員處理。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對高雄市長韓國瑜有意對醫護人員普篩，台南市長黃偉哲表示，其實醫護人員都知道，在什麼樣的前提下，可能需要自己做好健康管理，然後在什麼樣的情形下，需要自己也要接受篩檢，這是專業問題，不應該成為一個政治問題，更不應該成為一個大家標準不一致的問題，所以應把專業交給專業。

台南市長黃偉哲指出，要普篩這些醫護人員，是直接跟確診者有接觸嗎？醫護人員有做好全身防備？普篩是要定期普篩？還是只普篩1次？因為如果照這標準來看，你今天普篩一採是陰，那你多久要二採？多久要三採？然後如果三採確定是陰性的話，那你是不是下個禮拜又跟確診者接觸，因為醫護人員要治療病患，那下禮拜還再採一遍？那這樣篩檢是不是變得沒完沒了？

黃偉哲說，把這個普篩問題，交給醫護人員跟防疫人員，他們需要對哪些人進行篩檢，譬如說，當事人跟確診者接觸，而且可能疑似接觸到確診者的體液，接觸被他們呼吸、咳嗽所噴濺的或者是被他們血液、分泌物所沾染到的，這個部分的人可能是需要做一定程度的隔離跟篩檢。黃偉哲認為，如果醫護人員自我防護是ok的，他覺得其實需不需要普篩，這個要交給醫護專業人員決定。

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