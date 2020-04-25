韓國瑜喊「全國第一」要重啟春安演習　警界高層打臉：這是中央權責



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、邱中岳／高雄報導

高雄市府25日舉行防疫記者會，說明防疫進度與八大行業實名制稽查情形，更宣布高雄重新啟動春安演習，為全台第一。不過高雄市社會工作人員職業工會質疑，市府局處長官要求所屬的工作人員得「自費篩檢」，衛生局強調絕無此事，韓國瑜也強調，是要針對風險性較高的第一線醫護人員，用感謝的心，幫他們找好經費，最後重複「沒有要普篩！」。

經拋出娛樂場所實名制後，高雄市長韓國瑜表示，高雄將重新啟動春安演習，是全國第一個實施，擔心疫情關係造成收入減少，衍生治安問題，為了保護高雄市民朋友，雖增加警力和里鄰長等單位壓力，但希望保護高雄市民們，保護工作要是立體式的，每個環節、細節都要著重到，這是對高雄市民的承諾。

▲高雄市社會工作人員職業工會表示市府局處長官要求所屬的工作人員自費篩檢 。（圖／翻攝高雄市社會工作人員職業工會）

另外，韓國瑜提出將讓第一線醫護人員做篩檢，但高雄市社會工作人員職業工會卻在臉書指出，市府局處長官要求所屬的工作人員「自費篩檢」，並在篩檢後必須以自假在家。不過，衛生局簡任技正潘炤穎表示，在任何情境，第一線工作同仁暴露在相當風險之下，主管機關業主都有各自要求，但自費篩檢於目前的政策底下是不可能存在的，在指揮中心的規範下，有關於高風險疑似個案，或自主採檢的對象擴及醫護部分都有所規範和明訂，只要符合相關症狀可以主動到醫院採檢，如果自費篩檢打開的話，會癱瘓掉第一線的檢驗量能，這樣非常不力。

韓國瑜強調，是感謝投入的醫護人員，針對醫界的聲音，要真正的為他們做一些事情，會針對風險性比較高的，如急診中心、負壓病房等4000位第一線醫護人員，用感謝的心，幫他們找好經費，最後重複「沒有要普篩！」。



對於韓國瑜想「重啟春安演習」，警方高層人士表示，韓國瑜搞錯了，春安演習是中央警政署的職責，由中央統籌辦理，不是縣市政府可以單獨執行，況且，「春安演習」這個名詞早就多年前就不存在，因為現在叫做「重要節日安全維護」。