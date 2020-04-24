神鬼志工偷麥當勞發票「8年兌獎500萬元」無人知　公益侵占罪20萬交保

▲涉嫌侵占麥當勞叔叔之家基金會500萬元的冷姓志工被檢察官諭令20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

麥當勞叔叔之家慈善基金會冷姓志工，涉嫌利用協助處理民眾捐贈統一發票、現金業務的機會，私吞中獎發票，填上親友資料後拿去兌獎，從2012年至今，A了近500萬元，基金會自始至終被蒙在鼓裡，台北地檢署檢察官漏夜訊問，24日凌晨依公益侵占等罪嫌，諭令冷男20萬元交保，並限制出境出海。

「財團法人麥當勞叔叔之家慈善基金會」是由台灣麥當勞在1997年間成立，主要業務包括資助偏鄉兒童的就醫交通與住宿等問題，運作資金來源包括放在全台麥當勞櫃檯的捐贈箱，從事股票投資的冷男，10多年前開始，休假時就到基金會當志工，協助整理捐贈箱內的統一發票對獎業務。

▲冷姓志工平常負責清點麥當勞各分店捐款箱內的捐贈發票並對獎。（圖／翻攝基金會網站）

但是中區國稅局監察室日前接獲檢舉，比對發現冷男疑似多次用親友名義，拿中獎發票去兌獎，甚至還有掛失的身分證也被冷男拿去當領獎人頭，檢調獲報後統計冷男8年多來，侵吞了共近500萬元的中獎發票和捐款現金。

據了解，冷男坦承因近年股票操作失利，所以開始偷拿捐款箱內的發票和零錢，因為冷男從未把這些款項登記入帳內，以至於受害的基金會渾然不知，檢調23日兵分6路搜索拘提冷男，經漏夜偵訊，23日凌晨諭令冷男交保，其餘冷男母親、基金會員工等6名證人都請回。

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