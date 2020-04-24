污麥當勞基金會中獎發票還害人失去社會補助　神鬼志工母：不是什麼大事啦

▲冷男坦承侵占民眾捐贈的中獎發票與零錢近500萬元，被諭令20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

麥當勞叔叔之家慈善基金會冷姓志工，8年多來偷走民眾熱心捐贈的統一發票兌獎近500萬元，本來可以神不知鬼不覺持續違法，因為有戶人家向政府申請補助時，被告知收入暴增數十萬元，不符資格，才揭發這起影響到許多弱勢、病童家庭的公益侵占案，但冷男今天以20萬元交保離開北檢時，冷母卻說：「不是什麼大事啦，不要糟蹋我們。」

冷姓志工平常從事證券工作，放假有空就會去麥當勞叔叔之家做志工，主要負責的業務就是整理民眾捐給麥當勞的發票對獎，疑因近年證券本業的績效不好，個人投資也失利，從2012年起，他開始偷偷把中獎發票拿去對獎私用，由於沒人知道到底基金會收到多少捐贈發票，稅捐單位也不會逐筆比對中獎人領獎紀錄，所以冷男的犯行幾乎不會有被發現的機會。

▲這起公益侵占案原本神不知鬼不決，因有戶人家遭冒名領獎收入暴增而喪失社會補助資格才爆發。（圖／翻攝基金會網站）

據了解，冷男反覆分次用自己或親友、同事的身分證去領錢，結果有1戶每年都需要向政府請領補助的小家庭，突然被告知補助資格取消，女主人一查稅籍清冊，發現前1年的全家收入中，「競技、競賽及機會中獎之獎金」竟然有數十萬元。

損失政府補助的女主人質疑老公，為何中獎都不說，老公被問得一頭霧水，後來想起曾掛失身分證，可能遭人冒用，中區國稅局監察室受理申訴後，被調查局派駐監察室的調查官發覺情況有異，決定立案調查。

▲冷母23日也被以證人身分約談到案後獲得請回。（圖／記者劉昌松攝）

調查局與稅捐單位聯手分析追查，懷疑冷男涉案，相關親友兌獎紀錄多達上萬筆，但也不懂他哪來這麼多中獎發票，跟監發現他竟然是基金會志工，長期侵占民眾捐贈的發票、零錢，23日見時機成熟，由北檢檢察官王俊棠指揮發動拘提、搜索行動，當場在冷男車上發現了10張他人身分證，冷男坦承犯行，訊後被依公益侵占罪諭令20萬元交保候傳，檢調將持續清查冷男侵占的發票張數與金額。

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