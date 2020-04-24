　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

污麥當勞基金會中獎發票還害人失去社會補助　神鬼志工母：不是什麼大事啦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 涉嫌侵占麥當勞叔叔之家基金會500萬元的冷姓志工。（圖／記者劉昌松攝）

▲冷男坦承侵占民眾捐贈的中獎發票與零錢近500萬元，被諭令20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

麥當勞叔叔之家慈善基金會冷姓志工，8年多來偷走民眾熱心捐贈的統一發票兌獎近500萬元，本來可以神不知鬼不覺持續違法，因為有戶人家向政府申請補助時，被告知收入暴增數十萬元，不符資格，才揭發這起影響到許多弱勢、病童家庭的公益侵占案，但冷男今天以20萬元交保離開北檢時，冷母卻說：「不是什麼大事啦，不要糟蹋我們。」

冷姓志工平常從事證券工作，放假有空就會去麥當勞叔叔之家做志工，主要負責的業務就是整理民眾捐給麥當勞的發票對獎，疑因近年證券本業的績效不好，個人投資也失利，從2012年起，他開始偷偷把中獎發票拿去對獎私用，由於沒人知道到底基金會收到多少捐贈發票，稅捐單位也不會逐筆比對中獎人領獎紀錄，所以冷男的犯行幾乎不會有被發現的機會。

▲▼麥當勞叔叔之家慈善基金會遭志工侵占捐款500萬元。（圖／記者劉昌松翻攝基金會網站）

▲這起公益侵占案原本神不知鬼不決，因有戶人家遭冒名領獎收入暴增而喪失社會補助資格才爆發。（圖／翻攝基金會網站）

據了解，冷男反覆分次用自己或親友、同事的身分證去領錢，結果有1戶每年都需要向政府請領補助的小家庭，突然被告知補助資格取消，女主人一查稅籍清冊，發現前1年的全家收入中，「競技、競賽及機會中獎之獎金」竟然有數十萬元。

損失政府補助的女主人質疑老公，為何中獎都不說，老公被問得一頭霧水，後來想起曾掛失身分證，可能遭人冒用，中區國稅局監察室受理申訴後，被調查局派駐監察室的調查官發覺情況有異，決定立案調查。

▲▼ 麥當勞叔叔之家基金會發票遭侵占 案。（圖／記者劉昌松攝）

▲冷母23日也被以證人身分約談到案後獲得請回。（圖／記者劉昌松攝）

調查局與稅捐單位聯手分析追查，懷疑冷男涉案，相關親友兌獎紀錄多達上萬筆，但也不懂他哪來這麼多中獎發票，跟監發現他竟然是基金會志工，長期侵占民眾捐贈的發票、零錢，23日見時機成熟，由北檢檢察官王俊棠指揮發動拘提、搜索行動，當場在冷男車上發現了10張他人身分證，冷男坦承犯行，訊後被依公益侵占罪諭令20萬元交保候傳，檢調將持續清查冷男侵占的發票張數與金額。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

北檢法警室前掉出「可疑晶體」！檢座加班路過一秒認出　調監視畫面追失主

兒赴美「十幾年沒回來」涉逃避兵役　老父嘆：他在NASA工作，沒聯絡了

ET快訊
周揚青首曝分手前一天真實狀況！氣罵羅志祥：踐踏我的愛他活該
羅志祥遭指偷吃化妝師　「美妝界郭雪芙」遭瘋傳...光速關IG
羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！爆身材大胸是
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄氣爆二審逆轉「9人無罪」　3公務員扛責判刑！行政庭長親揭改判原因

嘉義男疑尬車失控撞汽機車　裝沒事還喇塞秒跳上朋友車快閃...眾人傻眼

桃園平頭男隨機強押國中女生企圖性侵　逃竄楊梅掉落稻田落網

借車來開竟拒繳罰單又打人　他幫小舅子出頭怒轟3槍...渣友慘中彈

「無人載具立法大戰」高潞．以用遭疑圖利廠商　控余宛如妨害名譽結果出爐

高雄氣爆二審大逆轉！　榮化總裁李謀偉回應：謝謝法院無罪判決

桃園男臉書貼文「口罩被搶」　監視器查出攏是假！要被法辦了

林榮基遭潑漆+陸委會被嗆　刑事局查出帳號來自境外

「背後熊抱女店員」連兩天性騷3次　常客嫌判太重上訴少罰2月

神鬼志工偷麥當勞發票「8年兌獎500萬元」無人知　公益侵占罪20萬交保

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

公車疑闖紅燈！女大生騎車遭撞飛 驚恐跌坐地...網怒：新莊299不意外

高雄氣爆二審逆轉「9人無罪」　3公務員扛責判刑！行政庭長親揭改判原因

嘉義男疑尬車失控撞汽機車　裝沒事還喇塞秒跳上朋友車快閃...眾人傻眼

桃園平頭男隨機強押國中女生企圖性侵　逃竄楊梅掉落稻田落網

借車來開竟拒繳罰單又打人　他幫小舅子出頭怒轟3槍...渣友慘中彈

「無人載具立法大戰」高潞．以用遭疑圖利廠商　控余宛如妨害名譽結果出爐

高雄氣爆二審大逆轉！　榮化總裁李謀偉回應：謝謝法院無罪判決

桃園男臉書貼文「口罩被搶」　監視器查出攏是假！要被法辦了

林榮基遭潑漆+陸委會被嗆　刑事局查出帳號來自境外

「背後熊抱女店員」連兩天性騷3次　常客嫌判太重上訴少罰2月

神鬼志工偷麥當勞發票「8年兌獎500萬元」無人知　公益侵占罪20萬交保

高雄氣爆二審逆轉「9人無罪」　3公務員扛責判刑！行政庭長親揭改判原因

周揚青一擊斃命小豬！毀滅分手信6大重點　御姊愛：絕對是大內高手

大讚台灣防疫成功！AIT：作為台灣夥伴「美國很驕傲」

中職／江國豪強碰米蘭達拚生涯首勝　運彩看好兄弟

NBA「長臂」排行榜　大魔王周琦排史上第8位

台股量縮震盪　收盤小跌19點收10347點

嘉義男疑尬車失控撞汽機車　裝沒事還喇塞秒跳上朋友車快閃...眾人傻眼

五一連假防疫超前部署　中市府強化熱門景點人流管控

IKEA公開「瑞典小肉丸」製作食譜！照著六步驟　隔離在家也能吃到同口味

莫內畫中場景免出國！苗栗「牛角村花園、哈比屋」如身在童話

本土劇男星直播燒炭自殺　「過不了自己這關」

社會熱門新聞

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

深夜騎車見移動陰影　女騎士嚇壞報案

快訊／桃園大園「光頭之狼」凌晨楊梅落網

快訊／高雄氣爆釀32死！二審結果出爐

新北女北捷揮菜刀　上銬走出警局

單親媽酒店養兒騙擺攤　3000元房租成最後稻草

偷發票8年兌獎500萬元無人知　20萬交保

2歲童遭生父反覆凌虐母冷眼旁觀

即／三民高中捷運站驚傳狂女「揮舞菜刀亂吼」

快訊／國道1號嚴重事故！遊覽車衝對向車道

情侶一氧化碳中毒雙死　房東為省8千下場慘

【少龍淫亂仙女班】武肺神棍遭爆性醜聞　少龍首度正面回應

烏來知名溫泉會館董座酒駕自摔亡

「要給你死啦！」北市街頭連開6槍15秒影片流傳

更多熱門

相關新聞

偷發票8年兌獎500萬元無人知　20萬交保

偷發票8年兌獎500萬元無人知　20萬交保

麥當勞叔叔之家慈善基金會冷姓志工，涉嫌利用協助處理民眾捐贈統一發票、現金業務的機會，私吞中獎發票，填上親友資料後拿去兌獎，從2012年至今，A了近500萬元，基金會自始至終被蒙在鼓裡，台北地檢署檢察官漏夜訊問，24日凌晨依公益侵占等罪嫌，諭令冷男20萬元交保，並限制出境出海。

麥當勞基金會志工暗槓發票　　8年爽領500萬

麥當勞基金會志工暗槓發票　　8年爽領500萬

麥當勞基金會志工暗槓中獎發票　8年A走500萬

麥當勞基金會志工暗槓中獎發票　8年A走500萬

疫情裡的雲端　虛擬志工興起

疫情裡的雲端　虛擬志工興起

板收「虎斑大毛」努力撒嬌好想被領養

板收「虎斑大毛」努力撒嬌好想被領養

關鍵字：

麥當勞基金會中獎發票捐贈箱侵占志工身分證

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

周揚青爆「手裡還有毀滅性證據」！羅志祥私下道歉央求

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

饒舌歌手驚爆「周揚青也約砲」

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

愷樂露面《狼人殺》首播...慘被洗版狂酸

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

羅志祥被爆多P！網翻出30秒影片秒懂

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面