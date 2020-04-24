台中首間麥當勞35年舊照曝光　網友笑「去科博館不看恐龍是吃麥當勞」

▲台中第一間麥當勞舊照曝光，當時就有得來速服務。（圖／翻攝「台中城」粉專）

記者李忠憲／台中報導

國際知名餐飲企業麥當勞（McDonald's）1984年進軍台灣，國人耳熟能詳，近日臉書粉絲專頁「台中城Taichung」分享已有35年的台中第一家麥當勞資料舊照，立刻勾起許多人的回憶。令人驚奇的是，當時就提供「得來速」服務，讓網友驚呼「原來一開始就有了！」

粉專「台中城」4月18日發文並附圖稱，「珍貴的80年代台中第一家麥當勞廣告文宣，而位置就在科博館外的中港路(今台灣大道)與館前路口」，並註明「原址後來改建為大樓」現今的中港四店」。照片中可見建築是美式獨棟式，讓人驚訝的是，寫著「首創得來速服務」、「購買快速、不用下車」讓許多網友驚呼，還以為得來速是近年才有的，原來當時就有了！

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許多台中網友也開始想當年「那時候」，有人說「是第一次吃麥當勞的地方，那時候校外教學去科博館，一大堆人根本只想去麥當勞」。也有人說，「那個時候賣最好的飲料是奶昔，現在年輕一代可能難以想像。」、「那時候的麥當勞，空氣中有一股速食的香味」。

還有網友直說是「童年的回憶啊」，他表示，「人生第一次麥當勞就在這兒，當年去科博館，不是為了恐龍，而是麥當勞。當年在麥當勞辦慶生會，可是一件很屌的事！」

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