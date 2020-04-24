　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

麥當勞基金會神鬼志工！暗槓捐贈箱中獎發票　8年A走500萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者劉昌松／台北報導

麥當勞叔叔之家慈善基金會長期對外募資，資助偏鄉兒童家庭，主要的募資來源包括各速食店內的捐贈箱，但基金會冷姓志工，卻利用每月清點捐贈資金的機會，暗槓中獎發票、現金，8年來侵吞近500萬元，台北地檢署23日指揮調查局北機站兵分6路搜索，並約談冷以及基金會藍姓員工等7人到案，全案朝公益侵占等罪嫌偵辦。

▲▼麥當勞叔叔之家慈善基金會遭志工侵占捐款500萬元。（圖／記者劉昌松翻攝基金會網站）

▲麥當勞叔叔之家慈善基金會遭志工侵占捐款500萬元。（圖／翻攝基金會網站）

「財團法人麥當勞叔叔之家慈善基金會」是由台灣麥當勞在1997年間，以新台幣3000萬捐助成立，透過獨立運作、社會大眾與企業公益支持，籌辦多項兒童關懷服務方案，為促進台灣兒童健康與福祉而努力。

全省麥當勞速食店的櫃檯，也都會看到一個透明捐贈箱，供客人隨意捐贈統一發票或現金，每月定期收回基金會，由志工協助整理發票對獎，並統計受贈金額。

但中區國稅局監察室接獲檢舉後發掘本案，送請檢調查出，基金會冷姓志工涉嫌從2012年至今，利用幫忙對獎的機會，偷拿中獎發票，搭配他人身分證去便利商店領錢，加上偷拿的捐贈獻金，累計侵吞近500萬元，檢調23日除搜索並約談冷姓志工外，也一併以証人身分約談基金會內負責協調志工任務的藍姓員工等6名證人到案。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

她給兒240萬後被送進重症長照中心　法官：不願盡孝就還錢

兒赴美「十幾年沒回來」涉逃避兵役　老父嘆：他在NASA工作，沒聯絡了

ET快訊
愷樂認「幻想跟羅志祥在一起」！家中更衣室整排名牌包：老闆送我
「第二支手機像潘朵拉盒子」　美女律師400字嗆爆羅志祥：豬很
跟敦睦艦隊確診者打籃球！13密切接觸者全尋獲　1人是北部空軍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化「沒門牙」女賊出沒！專挑小吃、麵包店　10多家業損失慘重

麥當勞基金會神鬼志工！暗槓捐贈箱中獎發票　8年A走500萬

快訊／桃園大園「光頭之狼」涉性侵女學生　凌晨楊梅落網

五教共主淫亂仙女班！神棍遭爆性醜聞　少龍首度正面回應

單親酒店女「穿制服養兒」騙擺攤　申請紓困怕曝光…3000元房租成最後稻草

神鬼志工偷麥當勞發票「8年兌獎500萬元」無人知　公益侵占罪20萬交保

30秒畫面曝光！新北狂女北捷揮菜刀…雙手合十走出警局：藥吃完了

快訊／蘆洲捷運站驚傳狂女「揮舞菜刀亂吼」　乘客怕被砍秒衝上電扶梯

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車　飆到偏僻公園性侵

北檢法警室前掉出「可疑晶體」！檢座加班路過一秒認出　調監視畫面追失主

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

好萌！85公斤「犀牛寶寶」過滿月 馬麻幫洗泥巴浴～親子互動超療癒

彰化「沒門牙」女賊出沒！專挑小吃、麵包店　10多家業損失慘重

麥當勞基金會神鬼志工！暗槓捐贈箱中獎發票　8年A走500萬

快訊／桃園大園「光頭之狼」涉性侵女學生　凌晨楊梅落網

五教共主淫亂仙女班！神棍遭爆性醜聞　少龍首度正面回應

單親酒店女「穿制服養兒」騙擺攤　申請紓困怕曝光…3000元房租成最後稻草

神鬼志工偷麥當勞發票「8年兌獎500萬元」無人知　公益侵占罪20萬交保

30秒畫面曝光！新北狂女北捷揮菜刀…雙手合十走出警局：藥吃完了

快訊／蘆洲捷運站驚傳狂女「揮舞菜刀亂吼」　乘客怕被砍秒衝上電扶梯

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車　飆到偏僻公園性侵

北檢法警室前掉出「可疑晶體」！檢座加班路過一秒認出　調監視畫面追失主

企聯女壘／沒有洋將、上屆MVP離隊　新世紀黃蜂拚衛冕壓力大

快訊／確診官兵12例在高雄！韓國瑜跟進盧秀燕　娛樂場所實名制

頂樓「加蓋鐵皮屋頂」防漏水！　她擔心被檢舉…網曝關鍵：沒圍牆面就合法

停泊日本港口…義籍「歌詩達大西洋號」近90名船員確診　全船進行檢測

疫情成推手！商業本票e發行大爆發　今年來超過七成採電子發行

中鋼股東會紀念品吹「防疫風」　鯨彩都繪抗菌鋼杯保平安

日職／開幕閉門機率高　5月討論開打日期

保時捷將推出「親民版」Taycan？後驅、單馬達將提供特定市場

台美防疫物資「交易說」？　國民黨批外交部：連陳時中也敢騙

8月歐洲田徑錦標賽宣布取消　日期無選擇空間不考慮延期舉辦

本土劇男星直播燒炭自殺　「過不了自己這關」

社會熱門新聞

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

深夜騎車見移動陰影　女騎士嚇壞報案

快訊／桃園大園「光頭之狼」凌晨楊梅落網

新北女北捷揮菜刀　上銬走出警局

單親媽酒店養兒騙擺攤　3000元房租成最後稻草

偷發票8年兌獎500萬元無人知　20萬交保

即／蘆洲捷運站驚傳狂女「揮舞菜刀亂吼」

2歲童遭生父反覆凌虐母冷眼旁觀

情侶一氧化碳中毒雙死　房東為省8千下場慘

【少龍淫亂仙女班】武肺神棍遭爆性醜聞　少龍首度正面回應

「要給你死啦！」北市街頭連開6槍15秒影片流傳

到校領畢業證書　高職妹送導師罐頭塔

早餐店翻桌嗆：我武漢回來！判罰42000元

屏東男全身燒傷慘死！警意外破獲製毒工廠

更多熱門

相關新聞

偷發票8年兌獎500萬元無人知　20萬交保

偷發票8年兌獎500萬元無人知　20萬交保

麥當勞叔叔之家慈善基金會冷姓志工，涉嫌利用協助處理民眾捐贈統一發票、現金業務的機會，私吞中獎發票，填上親友資料後拿去兌獎，從2012年至今，A了近500萬元，基金會自始至終被蒙在鼓裡，台北地檢署檢察官漏夜訊問，24日凌晨依公益侵占等罪嫌，諭令冷男20萬元交保，並限制出境出海。

麥當勞基金會志工暗槓發票　　8年爽領500萬

麥當勞基金會志工暗槓發票　　8年爽領500萬

疫情裡的雲端　虛擬志工興起

疫情裡的雲端　虛擬志工興起

板收「虎斑大毛」努力撒嬌好想被領養

板收「虎斑大毛」努力撒嬌好想被領養

獨／麥當勞證實！搶進土城重劃區400坪角地開店

獨／麥當勞證實！搶進土城重劃區400坪角地開店

關鍵字：

麥當勞基金會中獎發票捐贈箱侵占志工

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

愷樂露面《狼人殺》首播...慘被洗版狂酸

羅志祥被爆多P！網翻出30秒影片秒懂

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

周揚青驚吐「分手後去檢查性病」　檢驗結果公開了！

周揚青老爸是百億國企老總…軍方背景被起底

分手信全文／周揚青揭「羅志祥私生活5內幕」

阿翔曾嗆羅志祥「愛情的爛東西」！狂譙：女友都被你追走

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面