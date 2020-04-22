台巴邦誼生變？　吳斯懷爆：大陸運4萬公斤醫療物資抵巴拉圭

▲國民黨立委吳斯懷質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

我國3月援贈友邦巴拉圭10萬多片口罩，遭當地議員嫌太少，稱「不如找大陸要」。國民黨立委吳斯懷22日在立法院外交國防委員會質詢時，舉出巴拉圭當地媒體報導，稱中國大陸班機18日已將4萬多公斤的防疫物資送抵巴拉圭，並詢問我國是否已於20日召回駐巴拉圭大使，對此，外交部次長徐斯儉對於大陸送醫療物資一事表示「現在才知道」，針對召回大使則未證實。

吳斯懷表示，外交部在援外口罩部分做得不錯，但3月27日有媒體報導指，援贈巴拉圭第一批送10萬片口罩，當地議員嫌「送這麼少不如找大陸要」，詢問徐斯儉後續發展。對此，徐斯儉說「拉美不是我業管範圍」，並強調對於友邦防疫物資的援助，未來若有多的物資，會繼續做。

吳斯懷接著出示當地媒體報導的照片，表示4月18日中國大陸班機，已將41,000公斤的醫療物資送抵巴拉圭，詢問外交部是否掌握此訊息，徐斯儉坦承「現在才知道」。

▲巴拉圭當地媒體報導，中國大陸班機將41,000公斤的醫療物資送抵巴拉圭。（圖／吳斯懷辦公室提供）

吳斯懷表示，他跟僑社一直有各種管道聯繫，僑胞在機場拍到照片中國大陸班機照片，不知是巴拉圭購買，還是大陸援贈。此外，有媒體報導，我駐巴拉圭大使已經在4月20日被召回國，是否台巴邦誼有危機，徐斯儉未證實此事並說，拉美不是他業管範圍，「所以這個問題我可能…我不知道。」

吳斯懷表示，若不是業管範圍，但代表外交部也應該要能回答，如果外交部沒有掌握，顯然失職，這是跟疫情有關的外交破口。徐斯儉則說，「我沒有說我們沒掌握，這個特別的問題我可能沒辦法回答，但資料會盡快送上。」

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