槍手扮警察闖球場「行刑式槍殺」　全場趴地不動驚恐目睹全程

記者詹雅婷／綜合報導

厄瓜多港口城市瓜亞基爾（Guayaquil）近郊一處足球場發生槍案，一群武裝分子偽裝成警察闖入球場後，迅速包圍其中一名站在場中央的男子，先是踢踹，接著近距離開槍將他擊斃。根據監視器畫面顯示，當時現場多名球員紛紛趴在地上，驚恐目睹事發經過。

假警闖入行刑式槍殺 全場嚇爆

太陽報報導，嫌犯在進入球場之前，先對保全人員下手，把他們綑綁起來，搶走武器後才進入球場犯案，且犯案過程僅短短5分鐘。

根據監視器畫面，當時有多人正在球場上踢球，但卻突然有多名身穿執法人員制服的蒙面男子突然闖入，場上球員察覺情況不對勁，立刻趴在地上，避免引起對方注意。

這群蒙面槍手目標明確，迅速鎖定場中央一名身穿黑衣的男子，對此人先是一陣猛踢，隨後狠狠踩住他的頭部，並近距離開槍將其擊斃。事後，這群人迅速逃離現場，把死者遺體遺留在場中央，其餘場上的人則是驚恐目睹案發全程，隨後緩緩起身，震驚不已，後來才離開球場。

意圖跳槽敵對幫派 種下殺機

整起事件總共造成3人死亡，場上的黑衣死者事後被證實是當地犯罪組織Los Lagartos的領袖瓦加斯（Stalin Rolando Olivero Vargas），該組織控制瓜亞基爾南部多個地區，長期受到警方密切關注。

除了瓦加斯，現場周邊還發現另外兩具遺體，分別是29歲的理查德（Richard Josue Mina Vergara）與傑佛遜（Jefferson Xavier Salon Olivero），兩人皆有跨國販毒、謀殺與搶劫等犯罪紀錄。

厄瓜多內政部長雷姆伯格（Juan Reimburg）透露，瓦加斯近期有意脫離原幫派，加入敵對犯罪組織Los Lobos，可能因此種下殺機。

早在案發之前，警方就在密切監控瓦加斯，當局曾展開搜查行動，試圖找出瓦加斯本人。

此外，調查人員發現瓦加斯是前瓜亞斯省省長女兒米卡埃拉（Micaela Morales Arcos）的伴侶。報導稱，目前尚未逮捕任何嫌犯，全案仍在持續調查中。