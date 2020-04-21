吳斯懷：蔡英文一定是敦睦出航決策的最終拍板人

▲吳斯懷接受廣播節目專訪。（圖／翻攝自POP Radio）

記者張乃文／綜合報導

海軍敦睦艦隊日前出航，但回國後卻爆發24名確診新冠肺炎的案例，外界也針對國軍處置方式多有議論。對此，國民黨立委吳斯懷20日接受廣播節目專訪時表示，敦睦艦隊遠訓總統蔡英文一定知道且同意，更是出航決策的最後拍板人，因此他不太同意政府用切割的方式處理，而且目前當務之急是先保護受感染者及其眷屬等，將軍心穩定住，非究責或震怒。

吳斯懷提到，這次磐石艦事件，軍中危機處理好像「螺絲真的鬆了」。他指出，處理方式可以有2種，3艘船艦的軍醫會有就診紀錄，先彙整起來，又或是專案小組直接到左營進駐，待嚴整好資料、確定後，再一次對外公開。



「我不太同意我們的政府用切割的方式處理」吳斯懷說，政府的處理方式應該是第一時間先關懷國軍官兵或是受疫情感染的官兵眷屬，把國軍官兵當自己的兄弟、子弟，然後才是國防部長、參謀總長、海軍司令等，要去檢討，而非官兵檢討，官兵是執行命令者，不可以把這些究責推到基層官兵身上，他們也是受害者。

吳斯懷也解釋這次敦睦遠航出訓以國家層級來說，是「軍事外交」，做敦睦邦誼、宣慰僑胞，也展現海軍訓練成果。他表示，真正最重視這些事的事其實是外交部，而外交部、國安會跟總統都知道，很多事外交部不應該遮遮掩掩或推給國防部。

吳斯懷提到，敦睦會出航蔡英文一定知道，而且同意。軍事會談每周會跟總統報告，因此才有很多媒體批露，這次出航決策的最後拍板人是蔡英文。

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