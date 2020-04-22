影／葉毓蘭要蔡英文「不要甩鍋」　再酸外交部：台灣到處都在Help！

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委葉毓蘭22日在立法院外交國防委員會質詢時，針對敦睦軍艦染疫一事要總統蔡英文「不要甩鍋」。日前槓上外交部的她，這次再批外交部與美方用口罩「換」防護衣原料是假訊息，酸言酸語稱「台灣到處都在Help」。對此，外交部政次徐斯儉強調，本就沒有說是免錢交換。

針對近日的敦睦艦隊染疫事件，葉毓蘭質詢國防部長嚴德發時質疑蔡英文說艦隊只有到過帛琉一個國家是不是事實？嚴德發回應，艦隊只有去一個國家就是帛琉，在海上的時間很長有進行其它訓練科目，不過有上岸的國家就是帛琉而已。葉毓蘭則要蔡英文不要「甩鍋」責任給官兵。

另外，葉毓蘭質疑，外交部長吳釗燮日前宣布，台美簽訂對抗新冠肺炎共同聲明，並每週捐給美國10萬片口罩，換取美方為台灣保留30萬件防護衣原料，但被外界質疑非「交換」而是「交易」。

對此，徐斯儉強調，吳釗燮及外交部的發言，從來到尾都沒有用「交換」這樣的字眼，台灣是透過與美方接觸，換取對方替台灣保留短缺的防護衣原料，「我們一開始就沒有說不付費，他們要把原料給我們，那時候是缺原料的」。

日前被外交部批「了解事實再評論」的葉毓蘭似乎還沒氣消，繼續槓外交部，怒批散布假新聞罰很重，要外交部去告媒體，甚至大酸民進黨委員稱讚外交部Taiwan can help，「台灣到處都在Help！」要外交部自首才可以減輕刑責。面對徐斯儉要解釋，葉毓蘭則不給機會，要外交部把資料交出來。

事實上，針對這起事件，外交部日前還原交涉的過程指出，疾管署早在2月下旬就已向杜邦接洽「購買防護衣」，不過杜邦的防護衣原料被全球搶購，2月初接洽時，杜邦表示4月底才能給料，5月才能陸續製作完成進口台灣。

外交部表示，在2月25日，經台大公衛學院詹長權院長從中協助與杜邦公司聯繫，經我國政府評估，該防護衣對醫護人員相當重要，我國政府於是與AIT溝通，確保杜邦能夠供應我方。當時杜邦公司在美國已經沒有原料，在美方協助之下，杜邦願提早在3月初從盧森堡供料，運往柬埔寨製作，目前已交出一批防護衣運抵台灣。

外交部說，在歐洲疫情爆發之後，全球對防護衣搶料問題嚴重，各國也開始禁止防護衣的原料或成品出口，美方願確保協助我國原料供應，甚至能提早進口，讓我國醫護人員有所保障。

其他人也看了這些…

►蔡英文公開向國人道歉：我是三軍統帥「國軍的事就是我的事」

►嚴德發坦承「沒有管制」：敦睦艦隊228連假有官兵下船放假

►敦睦支隊長立院答詢電話中落淚！ 「5人發燒4人我沒有回報」

更多熱門新聞…

►磐石艦出包！國防部先拔2將官 蘇貞昌：這只是第一階段，之後還會究責

►「對岸軍事動作頻繁」 蔡英文曝敦睦遠航訓練原因

►嚴德發稱敦睦計畫得到「總統尊重」 蔡英文回應了！