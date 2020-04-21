到底誰決定敦睦艦隊出航？　外交部：國防部依專業考量的決定

▲海軍敦睦遠航訓練支隊日前到訪帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）



記者陶本和／台北報導

敦睦艦隊累計確診24例，外傳當初在討論是否出航前有兩派看法。對此，國防部已否認外交部施壓，外交部發言人歐江安21日表示，敦睦艦隊訪帛琉的評估是國防部依據專業考量做成決定，而外交部也是尊重並配合協助。

外界有傳言指稱，當初是外交部以邦交壓力為由，主張敦睦艦隊應該要如期出航，最後在國安高層的決定下，拍板如期舉行。對此，國防部已駁斥有被外交部施壓一事。

外交部上午表示，歷年配合國防部相關決定與安排，依據國防部擬訂需求，提供行政協助，並請敦訪國駐館進洽相關單位，辦理訪問期間的補給和交通等行政安排。

外交部強調，外交部跟國防部是齊心合力，立場一致的，至於今年的敦睦艦隊訪問帛琉的評估，是國防部依照專業考量決定的，外交部方面是尊重且配合協助。

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