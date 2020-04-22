影／磐石艦官兵與女友上摩鐵　吳斯懷：這不應被披露

記者張乃文／台北報導

海軍敦睦艦隊日前出航，但回國後卻爆發24名確診新冠肺炎的案例，國軍方面的處置也引發議論。國民黨立委吳斯懷22日在立法院衛環委員會表示，針對這件事的疫調，希望衛福部能應用專業經驗處理。他認為，日前爆出的官兵帶女友上旅館一事「就不應該披露」，批露了他們還願意說嗎？衛福部次長蘇麗瓊則說明，目前已經統一由指揮中心進行疫調。

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者林敬旻攝）

吳斯懷說，這些年輕的官兵們出海回來完全不知道自己會被感染，辛苦的戰備訓練後休假了2、3天，他要大家試想，如果是你的孩子同樣訓練回來後會做什麼？「將心比心」他說，這些官兵跟女友見面、家人聚會都是正常的。

吳斯懷認為，日前官兵帶女友住旅館的消息，就「不應該披露」，一說出來，他們還願意如實說嗎？他建議衛福部站在專業角度進行疫調，並以個資保護法下讓官兵們願意說。蘇麗瓊則回應，現在國防部已經將資料移到指揮中心做相關疫調，統一由指揮中心做處理。

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