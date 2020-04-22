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影／不只磐石艦5人發燒　國防部改口：康定艦有1位、岳飛艦有2位

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記者陳家祥／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，守護國家的國軍瞬間成為成為眾矢之的，國防部22日到立法院備詢，眾將面對立委輪番砲轟，相關發言與過去有所出入，引來立委質疑。根據國防部彙整之資料，僅有磐石艦上有5人出現發燒，但22日海軍副司令梅家樹備詢時改口，「康定艦發燒有1位，岳飛艦的發燒看診的有2位」，總計目前有8未出現發燒徵狀。

▲海軍副司令梅家樹於立法院專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲海軍副司令梅家樹於立法院專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨立委高嘉瑜質詢時問及，除了磐石艦外，康定艦跟岳飛艦是否有發燒例子？國防部長嚴德發說，目前兩艘艦上是沒有確診；高嘉瑜繼續追問「是否有無發燒案例」？梅家樹這時上前回答，磐石艦的發燒是5位，「康定艦發燒有1位，岳飛艦的發燒看診的有2位」。

高嘉瑜問到，康定艦跟岳飛艦都有發燒案例有3例，有沒有可能也是新冠肺炎的狀況？梅家樹說，「經過採檢目前都是陰性」，目前2艘艦除了發燒外並無確診案例。

另外，民眾黨立委蔡壁如也問到，磐石、康定、岳飛三艦同行，為何染上新冠肺炎的都集中在磐石艦上？嚴德發說，後續會請CDC調查；疾管署副署長羅一均則表示，這2天正在做磐石艦全員的血清調查，最快結果明天會出爐，後續也會對另外兩艘艦做抗體普篩，就能比較確定到底三艘艦是不是只有磐石艦感染過，接著就能溯源最早發病的個案，是在帛琉前、帛琉後，跟上船時間點的關聯性。

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