台大教授批「出事就先懲處」平息眾怒：沒打仗就折損2名將領

▲台大政治系教授蘇宏達。（資料照／記者許展溢攝）

記者蘇晏男／台北報導

敦睦艦隊爆發集體染疫，至今已28人確診，國防部長嚴德發21日宣布第一波懲處名單，其中海軍艦隊指揮官高嘉濱，以及敦睦支隊長陳道輝將調離現職。對此，台大政治系教授蘇宏達就酸「還沒打仗，就折損了兩名海軍將領」。

嚴德發在國防部21日晚間的臨時記者會上宣布，海軍司令劉志斌自行處分，高嘉濱、陳道輝調離現職；而嚴德發自己也已向總統蔡英文自行處分，接受包括請辭在內的任何處分。

對此，蘇宏達表示，敦睦艦隊因官兵染疫為有效管理，讓台灣自豪的防疫出現大破洞，不僅蔡英文要求國軍誠實以對，國防部也立即做出懲處，「只是遠訓，還沒打仗，就折損了兩名海軍將領」。

「出了事，先究責懲處，平息眾怒，是台灣政治長久來的文化。」蘇宏達批評，「好像辦了人，給個交待，再過一陣子，新聞少了，事情就過去了」，那些真正需要改正的缺失，不合理的結構，反而乏人問津丶無人探究。

蘇宏達指出，首先要檢討的是出航的決策，遠航訓練是海軍軍官養成教育的總驗收，「極為重要，再加上敦睦邦誼，不能輕言中止」，但是在疫情這麼嚴峻的情況下，總統依然命令艦隊準時啟航、完成任務，「就更應要求所屬單位妥善因應疫情可能給艦上官兵帶來的危害，隨時依據情勢的變化，指揮應變」，並在艦隊完成任務返國後安排最嚴密的檢疫和管理。

「其次，是台灣現有防疫指揮中心的架構及層級」，蘇宏達表示，3/5敦睦艦隊啟航前，台灣及全球疫情已經進入高傳播期，停泊日本的鑽石公主號更凸顯船舶集體感染的風險，因此政府於2/27宣布將指揮中心由二級提升至一級開設，嚴陣以待，但是，防疫總指揮的層級並未同時拉高，一直由指揮官陳時中擔綱。

蘇宏達指出，艦隊出訪期間，全球疫情急劇惡化，3/6時帛琉更通知我方，一名當地美國醫生疑似染疫；此時，若是由行政院長蘇貞昌甚至總統親自擔任防疫總指揮，應能夠更即時地協調國防部丶國安會、外交部丶衛福部，有效應變。

蘇宏達舉出最後一點表示，一次遠訓、一個疫情，損害了台灣人對國軍戰力和指揮體系的信賴。當蔡英文要求國軍誠實面對，「不斷強調我們是『守護民主價值第一道防線』、『能夠承受第一波攻擊』的同時，更應該誠實面對如何才能讓台灣擁有真正的安全，台灣人能真正地安心生活」、「台灣人要的，不是懲處，是安全安心」。

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