不只台中一中！敦睦艦隊19個召回點曝光　遍及這14縣市「含10間學校」





▲軍車抵達高雄隔離所 。（圖／地方中心攝）

記者林銘翰、袁茵／台北報導

敦睦艦隊磐石艦傳出群聚感染，軍方18日緊急召回艦上官兵集中檢疫隔離，台中集結點選在人潮眾多的台中一中校門，軍方防疫車甚至未知會校方，直衝校園內，引發當地居民擔憂。不過，根據《ETtoday新聞雲》記者取得的資料顯示，除了台中一中之外，全台召回國軍的集結地點包括10間學校，總共召回705人。

敦睦艦隊官兵疫情連環爆，國防部18日召回敦睦艦隊全員官兵採檢、隔離檢疫，集合地點竟選在人潮眾多、緊鄰商圈的台中一中校門旁為集合處，防疫車輛更在未告知校方的狀況下，一度闖入校園。

事實上，不只是台中一中校門口，軍方召回區域分為北、中、南、東部和外島地區，澎湖與金門採就地隔離，而台灣本島從北到南總共19處集合點，地點含蓋全台14縣市，當中還包括10間學校，從學童年紀最小的國小，到高中職都有。

【敦睦艦隊海軍集合地點一覽】

北部地區：

八堵火車站大門旁：7人

大佳河濱公園：38人

桃園市啟文國小：3人

自行前往台北地區林口檢疫站：1人

中部地區：

台中市烏日區東園國小：4人

台中一中：33人

南投縣埔里高中：8人

彰化縣精誠高中：15人

彰化縣埔心公園：10人

雲林縣文安國小：4人

南部地區：

台南公園捐血車旁：47人

嘉義市花磚博物館：16人

高雄左營桃子園：287人

屏東潮州國中：60人

高雄岳飛、康定軍艦：60人

磐石軍艦：80人

東區地區：

宜蘭縣宜蘭國中：6人

花蓮縣花蓮商工：3人

台東縣台東高中：8人

而外離島部分，澎湖馬公市總計14人就地隔離，金門也有1人就地隔離。上述總計705人被召回，派遣36輛車，一共40車次。

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