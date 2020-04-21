積極防疫不恐慌　永華國民運動中心休館2天消毒確保安全

▲敦睦艦隊新增確診個案，曾至永華國民運動中心運動，該中心休館2天消毒確保安全。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據最新疫情調查，敦睦遠訓艦隊20日新增確診個案，曾於4月16日至永華國民運動中心運動，台南市教育局表示，21日接獲衛生單位通報後，立即通知營運管理單位喬鑫股份有限公司配合休館及啟動清館作業，上午11時由環保局協助完成廣場及環境消毒作業，室內空間、運動器材由業者完成全面清潔及消毒。

教育局表示，永華運動中心3月19日起為因應疫情變化，民眾入館須依指定動線至中心廣場防疫站，先量測體溫及手部酒精消毒後始可入館運動；員工則須配戴口罩上班並量測體溫及進行自主健康管理。經疫調結果，該名確診官兵是在4月16日下午4時20分至晚上6時30分至運動中心體適能中心啞鈴區及跑步區（體適能中心）運動，經統計當日該時段至該中心運動民眾約22人，中心服務員工約7名，合計29名，已將相關資料提供衛生單位進行疫調，再由衛生單位視疫情需要研議是否發佈細胞簡訊。

為確保運動民眾安全，運動中心已立即公告4月21至22日休館，並進行3次全面消毒作業，運動中心員工亦配合中央疫情指揮中心指引即日起落實自主健康管理14天，同時提醒市民若在該時段有至運動中心運動，亦請配合自主健康管理14天，並落實勤洗手、出門戴口罩之原則，以降低可能的社區感染與傳播風險。若有相關症狀或疑問，可撥打24小時免付費傳染病諮詢專線1922或台南市衛生局防疫專線06-2880180洽詢。相關防疫資訊可查詢中央疫情指揮中心網站或臺南市政府「COVID-19（武漢肺炎）專區」查詢。

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