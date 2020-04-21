海軍確診個案成大打球　成大消毒並通報急尋13球友

▲成大指出，即日起全校球場改為非開放性管理使用，光復校區籃球場進行全面消毒清潔，曾停留者通報並自主康管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學指出，依據中央流行疫情指揮中心21日針對敦睦艦隊磐石艦 台南市確診者之足跡資料顯示，曾於4月17日下午2時30分至晚上7時停留成大光復校區籃球場打球，成大除進行消毒外，並呼籲13名一起打球球友通報並自主健康管理。

成大依公布資訊，校方首先掌握校內上課及預約場地訓練系丶校隊使用情況，再調閱當天監視錄影帶、並依據確診者衣著描述仔細查驗，最後確認，在可辨識之所有成大學生並無與確診者一同打球或接觸情事。

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另，該確診者與其它兩名友人從下午3時10分到晚上7時14分在同球場、同一位置（高場西南端半場），總共至少接觸13人（無法確認身分）。

成大指出，若成大同學或校外人士曾於該時段、該場地打球者，成大學生請主動與校安中心連絡55555，校外人士請打1922通報。

成大指出，即日起全校球場改為非開放性管理使用，光復校區籃球場亦將於4月22日早上6時30分再度進行消毒清潔。同時，經諮詢成大感染控制專家意見，為維護校園安全，學校亦發送訊息，提醒在17日該段時間內、至21日止曾於光復籃球場附近活動之校內教職員生，務必特別留意自身健康情況，並請每日於防疫平台登錄健康監測資訊。

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