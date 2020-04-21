國防部拔官3人懲處6顆星！部長第一句罵他　網驚：「替死鬼」找到了

網搜小組／綜合報導

敦睦艦隊27人確診新冠肺炎，消息讓國軍遭社會各界撻伐，國防部21日晚間召開記者會，部長嚴德發率大批高官出面道歉，坦承艦隊有4項缺失，第一點直接曝「支隊長疫情通報不落實」，消息立刻在批踢踢引發討論。目前海軍艦隊指揮官高嘉濱、敦睦支隊長陳道輝皆在懲處名單，海軍司令劉志斌則自行處分。

▲國防部21日晚間召開記者會，部長嚴德發率大批高官出面道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

國防部部長嚴德發21日晚間在記者會，坦承有艦隊4大疏失，包含第一點「疫情通 報不落實」、第二點「回來之後的檢疫小組沒有落實人員檢疫」、第三點「任務執行期間，官士兵在防疫管理上不夠確實」、第四點「海軍之前的防疫措施規劃不足。」

國防部記者會影片引發網友關注，一名網友在批踢踢八卦版表示，「國防部長提出4點重大缺失，第一點直接講『支隊長通報不確實』，未依規定通報發燒人數，醫官要扛嗎」、「國防部長直接嗆支隊長唉，這要飛多高，就算六星上將都撐不住吧，我看這個醫官……。」

其他網友看了紛紛回應，「替死鬼找到了」、「支隊長帶出團，回來當然他負責啊，第一天當兵」、「皮球踢起來，誰是球我不好說」、「史上最黑支隊長無誤」、「霸氣找到戰犯了」、「如果醫官沒報那就一起下去，沒有毛病」、「這次出去支隊長最大，他不負責誰負責啊。」

▲海軍中將高嘉濱。（圖／記者屠惠剛攝）

嚴德發表示，艦隊檢疫工作沒有落實，導致無法捍衛防疫關卡，引發社會指責並且重挫國軍形象，海軍艦隊指揮官高嘉濱中將、敦睦支隊長陳道輝少將調離現職並接受調查，他本人與海軍司令劉志斌上將均已自行處分，目前已呈報給總統蔡英文批示。