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影／國防部稱敦睦艦隊抵帛琉有戴口罩　我駐帛琉大使館臉書照片打臉

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政治中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布，我國18日新增3例境外移入個案，在我國某艦隊實習與工作。針對外傳軍艦官兵到當地都沒有戴口罩，在我駐帛琉大使館臉書也看到3月24日上傳的照片中，也可看到許多人在當地並未戴口罩，直接打臉國防部在中心記者會中所稱在當地都有戴口罩的說法，對此國防部表示，將予以檢討，找出未能落實戴口罩的原因。

▲▼海軍敦睦支隊於3月13日至15日完成訪問帛琉任務。（圖／取自中華民國駐帛琉大使館臉書）

▲我駐帛琉大使館的臉書所上傳的照片中，有許多人在當地沒戴口罩。（圖／取自中華民國駐帛琉大使館臉書，下同）

中央流行疫情指揮中心宣布，我國今日新增3例境外移入個案，在我國某艦隊實習、工作。3人於2月21日起登艦，該艦共337人（含3名個案）於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。

而外界質疑，軍艦官兵到當地下船、合照時都沒有戴口罩。在我駐帛琉大使館的臉書3月24日所上傳的照片中也看到，有許多人在當地包含獻花、合影等儀式都沒有戴口罩。另外，我駐帛琉大使周民淦的個人臉書上，也放上多張官兵在當地聚會及與軍艦的合照，內文寫下，「升旗之後，送君千里，一路順風！」，但照片中的所有人都未戴口罩。

海軍司令部副司令梅家樹則低調表示，會檢討口罩配戴狀況，若有人違規未戴口罩，會找出未落實的原因，將防疫工作做到滴水不漏，希望每位官兵攜手努力，讓我們有最健康的環境。

▲▼敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

▲▼敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

▲▼敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

▲▼敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

▲▼敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

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