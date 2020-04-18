敦睦艦隊3人染疫　李正皓批海軍「麻木無能」不作為

▲前國民黨員李正皓。（圖／ETtoday攝影中心）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心18日公布海軍敦睦艦隊2名實習生及1名軍人確診新冠肺炎，接觸者匡列「3軍艦700多人」。矛盾的是，海軍參謀長敖以智15日才在立法院稱下船的隔離官兵身體沒有狀況，然而指揮中心卻透露有病患早在12日就出現病症。對此，前國民黨員李正皓痛批海軍麻木無能，明明有3個時間點可以防疫卻都不作為。

敖以智當時接受立委蔡適應質詢時，宣稱9日下船的敦睦艦隊船員身體都沒有狀況，並表示船員14日已經接受檢疫，數據也都出來了。然而，指揮中心18日在宣布確診案例時卻指出，案396在4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形、案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，而案398則在4月13日開始有嗅味覺異常。

對此，李正皓痛批海軍明明有3個時間點可以避免這次防疫大破口，但海軍都不作為，「因為海軍的麻木與無能」，可能讓過去3個月政府與台灣人民的努力都付諸流水，「真的超級氣！」

李正皓點出4月初，案397在船上出現症狀時，可以立即在艦上就地隔離為時間點1。他表示，因為案394所在的磐石艦，是2015年才交艦服役的現代化整補軍艦，艦上設有診療室、手術室、3間病房、牙科室與「負壓隔離病房」。

李正皓透露時間點二為4月9日船艦停靠左營軍港的時候，當時若稍有防疫敏感度，應該立刻請求疾管署協助，派遣專業防疫醫師上船檢疫。第三個時間點，李正皓說：「4月15日岸邊6天隔離期滿，放艦上官兵回社區前，亦可通報疾管署針對有症狀者進行採檢，而非毫無作為的將三艘艦上700多名官兵就地解散放回社區」。

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