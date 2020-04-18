海軍700官兵「沒隔離直接放假」　館長怒嗆「敦睦X小」：請政府給個交代！





▲館長痛批，病毒沒有黨派之分，請政府給個交代。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

記者袁茵／台北報導

台灣連續2天0確診後，18日爆出海軍敦睦艦隊2實習生與1軍人確診新冠肺炎，接觸者匡列「3軍艦700多人」，由於他們在確診前已於15日各自返家休假，引起網友擔心成為防疫漏洞。對此，網紅「館長」陳之漢怒嗆，什麼時候軍人變成這樣隨便，請政府給個交代，「你知道這樣會毀掉多少商家嗎？」

中央流行疫情指揮中心原本公布國內新增2例境外移入病例（案396、397），均為20多歲男性，在我國某艦隊實習，住同寢室。兩人於2月21日起登艦實習，該艦共337人（含2名個案）於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。

不過，陳時中在記者會上宣佈，稍早又有1人確診新冠肺炎，該艦隊已有3人確診。與該3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調。

指揮中心表示，與3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調，並將於18日入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢，檢驗結果預計於19日公布。

面對海軍敦睦艦隊爆確診案例，館長在臉書上先痛批，「我實在不懂，三月疫情嚴重，還敦睦啥小……」隨後又再補充，這群人也是境外回來，「但是沒有檢驗，也沒有隔離，700多人直接放假！直到有確診者再全部招回。這段期間自由活動足跡踏步全台，請問是在哈囉？」

館長認為，去敦睦的國家本身醫療就是比較缺乏，誰敢肯定百分之百？「台灣做生意的人或是老百姓比較該死？什麼時候軍人變成這樣隨便？抱歉我實事求是，病毒沒有黨派之分，請政府給個交代，你知道這樣會毀掉多少商家嗎？」

軍方在確認出現確診病例後，目前已緊急召回全艦人員採檢，分作7處安排。而關於外界質疑，案396及397身體有症狀，為何軍方還放人下船？國防部回應，案397雖然身體不適，不過沒有告知醫官。

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▼館長談海軍敦睦艦隊爆確診案例一事。（圖／翻攝自館長臉書粉專）