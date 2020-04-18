敦睦艦隊感染源難判斷　軍事專家張競喊話：沉著應對「展示最佳戰力」

▲海軍敦睦支隊於3月13日至15日完成訪問帛琉任務。（圖／取自中華民國駐帛琉大使館臉書）



實習記者周依儒／綜合報導

中華民國海軍敦睦3名軍艦實習生確診新冠肺炎。對此，中華戰略學會研究員、前中權艦長張競表示，軍隊在作戰期間經常遇到各種無法預測的狀況，因此發生疫情並不是可怕的是，目前最重要的是要穩定軍心、確實遵守指揮中心指示，才能機警應變並善後。

張競指出，敦睦支隊在疫情爆發後仍堅持出訪本來就有一定的風險，不過在敦睦支隊返航返回靠泊後也有和國內人員互動，因此即使指揮中心初判是境外感染，但也不能完全排除境內感染的可能性，且目前尚未釐清正確感染原因，因此國人和媒體也千萬不要隨意揣測，以免引起友邦反感，反而讓敦睦邦誼美意完全落空。

▲指揮中心18日下午公告3名國軍確診。（圖／指揮中心提供）



張競也強調，這3名實習生曾前往帛琉，因此我國應該要秉持全球防疫共同一體的原則，盡快通報帛琉，並協助其防疫和保持密切聯繫，且為了表示我們的誠意，應該要提供防疫物資和醫療設備來援助帛琉，以便維護邦交情誼。

最後，張競也呼籲，軍隊就和一般民眾一樣也是吃五穀雜糧，面對病毒也同樣具有染病的風險，但是在遇到疫情能夠不慌亂且沉著應對，才能展示出最佳的戰力。