桃園酒駕女猛撞騎士「拖行500公尺」害死　一審判坐牢16年

▲桃園酒駕女肇事「拖行騎士500公尺」，法院一審重判16年。（資料照／中壢警方提供）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市一名因酒駕被吊銷駕照的陳姓女子2024年4月再次酒駕開車，不料在行經元化路、中豐路口處時闖紅燈撞上女騎士，且肇事不但沒有停車查看，反而繼續加速行駛，將女騎士拖行超過500公尺，造成女騎士傷重不治。桃園地院一審審理後，依酒駕肇事致人於死等罪，判處陳女16年有期徒刑，可上訴。

前科吊照仍上路 再度酒駕闖紅燈

檢警調查，29歲陳姓女子2017年才因酒駕肇事，被桃園地院判處有期徒刑2月，併科罰金2萬元並吊銷駕照，然而她闖禍後依然不知悔改，2024年4月25日晚間跟朋友到熱炒店聚餐飲酒，解散後不顧醉意且駕照被吊銷，仍駕駛轎車上路，結果在行經元化路、中豐路口處時，闖紅燈撞上了前方正在停等紅燈的陳姓女騎士。

肇事逃逸拖行500公尺 女騎士傷重不治

陳女肇事後未下車察看，反而加速肇事逃逸，導致女騎士被卡在轎車右前輪拖行超過500公尺，直到轎車無法動彈後，陳女才棄車逃逸。警方接獲民眾通報到場後，立刻將女騎士送醫，但女騎士最終仍傷重不治，至於逃逸的陳女不久後就被警方循線逮捕，經強制抽血發現酒精濃度1.025毫克，訊後依酒駕肇事致人於死等多項罪名將陳女送辦。

法官認貪圖方便 未和解判16年

桃園地院國民法官法庭審理後，認為陳女僅因貪圖方便，執意酒後自行駕車上路，進而衝撞等紅燈的受害人，將受害人拖行達500公尺後逃逸，導致受害人喪失寶貴生命，死者家屬亦受有難以承受之痛，考量陳女被逮捕後坦承犯行，但未與死者家屬達成和解，審酌後依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死、酒駕肇事致人於死等罪，判處陳女16年有期徒刑，可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。