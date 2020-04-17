陸軍269旅中尉排長輕生！同袍痛揭「背後血淚」...釣出退役少將

▲六軍團269旅驚傳中尉排長輕生，軍方17日低調回應，並配合檢方調查。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者柯沛辰／綜合報導

陸軍269旅楊梅營區16日傍晚驚傳輕生，一名黃姓中尉排長被發現在中正堂上吊身亡，而且手機一直處於通話中。隔天，疑似有同袍在臉書談到背後原因，不僅引發網友關注，也釣出退役陸軍少將于北辰親自回應。

疑似同袍的網友17日在粉絲專頁「靠北長官2020」匿名指出，黃姓中尉任職保養排排長，負責二級場相關業務，近期接任未達半年，就接到許多重大任務，諸如大規模組織調整、年度二級場評鑑、妥善率驗證等，加上269旅經常有演訓、講習及示範任務，工作壓力是其他單位的數倍。

文中表示，幕僚人員沒有加給，偏偏實兵單位又有很多操課、勤務，導致很多工作都得基層幕僚自己處理，像是開不完的會、臨時要的資料、無預警督導及突發性事件，「每個上級長官為了自己的業務，又額外要求基層提供其他資料，把一件事變成好幾個待處理資料。」

▲陸軍269旅中尉排長輕生，有同袍發文抱屈。（圖／翻攝自臉書／靠北長官2020）

基層幕僚工作日漸增加，只能壓縮自己的用餐、休息、運動及睡眠時間來加班，也不能實施外散宿、補假等權益，甚至連休假都得辦公，電話都接不完，「軍人不受勞基法保障，上級為了方便交辦工作，在Line、telegram等社群創立數十個群組，強迫所有人加入。」

文中指出，如果基層幕僚無法在時限內提供上級資料，旅部幕僚還會要求「營、連級主官與相關幕僚統一集中作業」，不僅拖累作業進度，更造成同僚間的怨懟與壓力，使當事人每天活在恐嚇與巨大壓力中，會議中又會被長官當眾辱罵、懲處，長期下來，「陸軍269旅又有人被逼到自殺了」。

文章批評，上級要求「合理管理」，卻只限於士官跟兵，對於軍官卻是「誰叫你要選軍官」、「當軍官就要犧牲」等不合理說詞，罔顧權益跟人權，「哪管你有沒有吃飯休息或睡覺，就是要你完成他的業務，而且那麼多長官對他一個。」

許多網友看完都感到惋惜，紛紛留言表示，「願逝者安息」、「基層幕僚真的很辛苦」、「269的長官們，午餐有吃得飽嗎」、「這篇很不錯，相當客觀」、「這就是軍中習以為常的陋習，唉」、「看到這個想到我們以前排長，他不是自殺，應該算過勞死的，也是常被營長、後參及指揮官施加壓力而…」

退役陸軍少將于北辰留言表示，「基層長官真的要有壓力的出口…真是令人感到傷心」，獲得廣大迴響。不過，也有其他同僚呼籲，「此案憲警已經偵辦調查，你說的如果是事實，就不應該在這裡造成混亂」、「這裡雖然是靠北長官留言板，但還是理性看待吧，相信檢方已經開始偵辦調查，過多的情緒性言論也無法讓國軍更好」。

▲匿名貼文一度掀起論戰。（圖／翻攝自臉書／靠北長官2020）

據悉，黃姓中尉任職於269旅旅部連，部隊駐於楊梅高山頂營區。根據軍方紀錄，連長16日傍晚5點多曾打電話聯繫黃姓中尉，但另一頭始終通話中。經全連搜索，最後發現黃員在中正堂3樓樓梯間上吊身亡。

六軍團政戰主任陳中吉16日晚間證實此事，指黃姓中尉排長疑似自戕，但詳情有待後續司法調查，軍方也會協助家屬處理後續事宜。

2013年7月，洪仲丘案重創國軍形象。于北辰臨危授命，接任陸軍542旅旅長，穩住軍心，直至近年因健康因素退伍。

▲貼文釣出退役少將于北辰。（圖／翻攝自臉書／靠北長官2020）

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