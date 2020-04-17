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解放軍最討厭武器「天弓3」即將誕生　東風洲際飛彈一爬升「台灣就擊落」

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▲▼天弓三型飛彈。（圖／翻攝中科院）

▲天弓三型飛彈將會是解放軍最討厭的武器。（圖／翻攝中科院）

記者林彥臣／綜合報導

國家中山科學院於本月9日晚間近8點時在台東試射飛彈，據了解，這次試射是執行代號「強弓專案」的國產天弓3增程型防空飛彈。香港媒體《星島環球網》甚至以「台版薩德」來稱呼天弓3，PTT上也有人分析，天弓3會是讓解放軍最討厭的武器，只要中國的東風系列洲際飛彈一爬升，就會被台灣擊落。（本文獲當事人授權提供）

PTT鄉民leoz69927在八卦板分析指出，天弓3會是讓解放軍最討厭的防衛武器，因為一：速度比愛國者3還快可以到7馬赫，在碰撞的當下可以瞬間引發大爆炸，等於在空中時就已經把對方的飛彈打掉變成大型煙火了，而且機動性高可以用拖車部署在任何地方先行攔截。

▲十一閱兵東風41。（圖／CCTV+）

▲解放軍的東風系列洲際飛彈，在爬升階段就會被台灣的天弓3擊落。（圖／CCTV ）

原PO分析，為什麼美國會對天弓3這麼感興趣，因為天弓3在攔截東風系列飛彈方面可能比愛國者3還有效，天弓3基本可以射到70公里高空，等於解放軍如果對美國射洲際飛彈的話剛爬升沒多久就被天弓3打下來了。

原PO指出，天弓3目前來說應該是全世界最強防空飛彈，所以中國才這麼討厭，因為等於把中國的飛彈基地限制住了，等大量生產後只會更討厭，另外天弓3的陶瓷雷達鼻錐天線罩，可用於保護雷達天線不受外在氣候及環境影響，並具有雷達波穿透功能，不影響雷達的目標偵蒐、觀測及追蹤等功能，其以玻璃或石英纖維強化，破壞韌性優於傳統純陶瓷鼻錐罩，已應用於各種微波尋標飛彈及雷達系統

原PO還分析，天弓3成本比東風系列飛彈低很多，解放軍射很貴的飛彈，台灣用便宜的天弓換掉，那只為會讓他們更氣。

▲▼ 雄風二型反艦飛彈,雄風二型,雄風二型導彈。（圖／翻攝自中科院）

▲增程型雄二E地對地飛彈，射程達到1000公里。（圖／翻攝自中科院）

leoz69927在另外一則PTT八卦板另一則文章分析指出，台灣除了天弓3之外，明年大量射程1000公里的雄二E地對地巡弋飛彈，再搭配愛國者3型飛彈、射程300公里以上的雄三超音速反艦飛彈，以及射程2000公里的雲峰地對地巡弋飛彈。

網友對於原PO的分析回應表示，「中共難得稱讚臺灣軍武 看來是真的強」、「有內奸攻到立法院了，不知道多久會竊取到資料轉送」、「內奸比導彈更可怕」、「鋪路爪+天弓=台灣幾乎有薩德了」、「讓敵人頭痛的就是好東西」、「你太天真了 9.2內奸躲在國內整天刺探軍情送給對岸你居然樂觀成這樣」。

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