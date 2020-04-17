收百萬口罩卻避談台灣！德國在台協會遭洗版…駐台代表急聲明：再次感謝

▲德國政府收下台灣捐贈的100萬片口罩，但政府發言人在記者會上卻避談台灣。圖為外交部日前公布的捐給疫情重災地區口罩裝箱照片。（圖／翻攝自外交部推特）

記者袁茵／綜合報導

台灣近日捐贈100萬片醫療口罩援助德國，然而德國政府發言人賽柏特（Steffen Seibert）被問及此事時，卻未表達感謝，甚至避談「台灣」，使台灣網友湧入德國在台協會臉書留言怒罵。對此，德國在台協會引述德國駐台代表王子陶的言論，向台灣表達感謝之意。

德國媒體《每日鏡報》日前報導，德國政府收下台灣捐贈的100萬片口罩後，突然取消原訂在物流公司倉庫舉辦的公開捐贈儀式，後續在15日的疫情記者會上，當有媒體提出相關疑問時，政府發言人賽貝特（Steffen Seibert）僅回應，感謝「其他國家」幫助，完全避談台灣。

針對德國沒有直接提及台灣，僅表示感謝其他國家幫助。我國外交部發言人歐江安16日在記者會上表示，台灣捐贈口罩，進行兩波國際援助，只是很單純的作為一個負責任國家所盡的國際義務，捐贈口罩沒有任何政治前提，也沒有期待受援助國一定要表達感謝。

總統蔡英文17日被問及此事時，她認為「我們還是以我們自己對於國際社會貢獻的心來做這個事情，如果別人感謝我們，我們也感謝，如果他們沒有公開表達，我相信他們心理也有這個感謝之意。」

面對賽貝特避談台灣的行為，台灣網友跑到德國在台協會臉書粉絲團，怒嗆「別人送東西給自己的時候要答謝，這不是基本禮貌嗎嗎」、「不感謝就算了，要感謝又不敢講國家，無言。」但也有網友勸大家要理性，「捐款本來就不求回報啊。」

而德國在台協會則是在17日上午引述王子陶的言論，強調「再次感謝台灣政府捐贈德國100萬個醫療口罩。」

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▼德國在台協會被洗版。（圖／翻攝自臉書）