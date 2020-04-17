美空軍C-17運送3名確診病患赴德國　運輸隔離系統首投入軍事行動

▲美空軍C-17運輸機藉由運輸隔離系統（TIS）搭載三名確診病患前往德國安置。（圖／翻攝美國空軍USAF官網）

記者魏有德／綜合報導

美國空軍（USAF）10日首度將運輸隔離系統（TIS）投入作戰使用，進行航空醫療後送。美國空軍發佈的聲明稱，一架C-17運輸機將三名新冠肺炎確診的政府承包商從阿富汗載往德國，這項由美國空軍機動後勤司令部執行的任務，是首次利用空軍飛機運送新冠病毒陽性患者。

▲美國運輸隔離系統（TIS）首度投入軍事行動。（圖／翻攝美國空軍USAF官網）

英國《簡氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）報導，這項運輸任務由完整的TIS部隊組成，包括一架C-17運輸機，搭載兩個TIS設備和機組人員，「TIS是一種傳染病遏制部件，主要為了將機組人員、醫護人員和機身的風險降至最低，同時為飛行中的患者提供醫療服務。」

美國空軍發言人艾瑪·奎克（Emma Quirk）表示，TIS只能容納2-4名患者，但仍是支撐受感染旅客移動的有用工具，「每個TIS可以將兩名固定在擔架上的病患、容納四名非臥床或受輕傷可自行移動的病人，安全穩定地進行撤離。」

▲美空軍C-17運用運輸隔離系統（TIS）搭載三名確診病患。（圖／翻攝美國空軍USAF官網）

據悉，美軍這套運輸隔離系統主要是因2014年非洲爆發伊波拉病毒時，針對防堵疫情需要而研發。這次後送的三名承包商抵達德國的空軍基地後，隨即被轉送至地方醫療中心進行後續安置。

美空軍後勤司令部指揮官瑪麗安．米勒（ Maryanne Miller ）將軍表示，（任務）向戰鬥部隊司令部展示後送的靈活性和速度，「使我們的機動飛行員能夠迅速完成在抗疫過程中的任何求助要求。」

目前，美軍共擁有12個可隨時使用的TIS設備，除C-17運輸機外，TIS系統也可用於C-130運輸機。