扶輪有愛齊心防疫　南投家扶水里服務處獲贈防疫物資

▲▼台北北海扶輪社17日結合台北真善美、宜蘭扶輪友社及在地水里商工師生力量，準備120份愛心防疫物資捐贈給南投家扶中心。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

台北北海扶輪社17日結合台北真善美、宜蘭扶輪友社及在地水里商工師生力量，共同準備120份愛心防疫物資捐贈給南投家扶中心，每一份物資包內有食用油、白米、衛生紙及肥皂等民生必需品，以實際的行動來協助經濟弱勢家庭兒少，號召社會大眾一同關注肺炎疫情下的兒少需求。

台北北海扶輪社自921地震開啟了與大水里地區的緣份，從協助水里商工經濟弱勢學生安心就學，提供區域內多所國中、小學獎助學金，到現今以水里商工為平台，結合在校學生投入社區服務、關懷弱勢等社福工作，讓來自各界扶輪社友的資源都能持續獲得妥善運用。

台北北海扶輪社社長楊文良表示，今天與幹部特地南下別具意義的捐贈活動，除藉防疫物資捐贈拋磚引玉，同時也是珍惜這段20多年的情份，專程向水里商工校長徐文法、南投家扶等在地團隊給予加油打氣，謝謝他們長期深耕地方、培育英才。

南投家扶中心大水里區扶幼主委陳淑惠表示，目前南投縣大水里區3鄉鎮共照顧311戶、54名經濟弱勢家庭兒少，這一次突如其來的肺炎疫情讓大家被迫增加不少防疫支出，更讓不少受助家庭的收入變得更加不穩定，感謝台北北海、真善美、宜蘭等三處扶輪社社友們攜手捐贈120份防疫愛心物資，讓家扶優先發放給近期因疫情收入銳減的家庭，保障兒少的營養與防護需求獲得保障。

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