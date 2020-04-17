國際線航班剩1％！長榮申請「客艙載貨」度難關　民航局已核可

▲航空公司客機改貨機營運。（圖／民航局提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，航空業大受打擊，民航局表示，國際線運量減少99％、國內線減少70％，截至本月中，業者申請「客機只載貨」案件，已約1800架次，另外長榮航空也申請「客艙載貨」，今日已被核定。

民航局副局長方志文表示，昨日我國機場飛行班次共54班，入境人數約700到800人，包括日、韓、泰、星、美等都仍有少量飛行。民航局啟動「紓困1.0」與「紓困2.0」計畫，截至目前，已補貼空運業者14億元及緩收3.76億元。

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民航局開放業者申請可運用的貸款與利息補貼，總額度約500億元，目前已有11家業者申請貸款，其中包括6家航空公司，已用經費達495億元。

▲航空公司客機改貨機營運，長榮航空也申請客艙載貨。（圖／民航局提供）

民航局表示，「紓困1.0」措施受益對象包括航空公司、機場、空廚與地勤業者等共約355家，補貼項目包括降落費、土地、房屋、機庫使用費及權利金，同時提供業者緩收相關航空設施使用費，補助方式採取直接減免費用。

此外，為協助業者擴增貨運運能，民航局自上月28日起加速核准業者申請客機不載客、僅腹艙載貨，已有19家業者提出申請，五月底前約執飛1800架次，其中，國籍業者約佔85％，華航占比最大、立榮未申請。依規定，因沒有載客，國籍航班即無須調派空服員值勤。

民航局指出，由於各家業者機型不同，且使用客艙載貨的座椅位置搭配及包裝貨網規劃不同，所以必須與申請業者分別討論貨物在客艙內裝置固定以及檢查程序相關作法與機上作業人力標準程序。已有國籍業者向民航局提出申請，民航局本週完成實地驗證後已經核准。