川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普16日公開向伊朗領導層表達感謝，主因是德黑蘭當局在最後一刻緊急叫停了針對數百名示威者的處決計畫。川普強調，正是因為這項轉變，讓他決定暫緩原定的軍事干預行動。

伊朗閃停800場絞刑 川普發文致謝：我非常尊重

伊朗自2025年12月起，因經濟危機與反神權政權公投爆發全國性大規模抗爭，隨後遭到安全部隊血腥鎮壓。根據人權團體統計，衝突已導致超過2000人喪生，其中甚至包含9名孩童。

面對伊朗國內動盪，川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「我非常尊敬伊朗領導高層取消原定於昨天舉行所有死刑處決（超過800人）的決定。感謝！」

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）隨後證實，總統與國安團隊已向伊朗政權傳達明確警告，若殺戮持續，將面臨「嚴重後果」，而目前看來伊朗已接收到這項訊息。

駁斥中東盟友斡旋說 川普：是我自己說服自己

過去兩週，川普曾多次揚言動武以支援伊朗示威者，引發區域情勢高度緊張。外界盛傳包含沙烏地阿拉伯、卡達與阿曼等波灣國家官員曾介入斡旋，勸阻美軍發動空襲。

對此，川普在準備前往佛州度週末、離開白宮前，對記者直言，「沒有人說服我，是我自己說服了自己。」他進一步解釋，看到原本要被送上絞刑台的數百人獲救，對他的決策產生了極大影響，「他們沒有處死任何人，他們取消了絞刑。這對我產生很大的影響。」

儘管川普暫時按兵不動，但白宮方面仍維持強硬姿態。萊維特強調，面對伊朗的各種威脅，美方的「所有選項」依然都在檯面上。目前尚不清楚這800場處決是被無限期取消或是僅為緩兵之計。