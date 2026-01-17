川普公布加薩「和平委員會」名單　英國前首相也入列

▲川普正式宣布成立加薩和平委員會。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）正式宣布成立加薩「和平委員會」，並公布了關鍵的「創始執行委員會」名單。除了納入國務卿盧比歐與總統女婿庫許納，連久違政壇的前英國首相布萊爾（Tony Blair）也受邀入列。川普宣稱，這將是「史上最強、最具聲望」的委員會，旨在主導加薩戰後的重建與治理。

豪華名單曝光 庫許納、盧比歐操刀重建

根據白宮聲明，這個由7人組成的「創始執行委員會」將由川普親自擔任主席。成員除了盧比歐（Marco Rubio）與庫許納（Jared Kushner）外，還包括川普的特使、房地產大亨魏科夫（Steve Witkoff）、世界銀行行長彭安杰（Ajay Banga）。

白宮指出，每位委員將負責特定的專業領域，包括治理能力建設、區域關係、大規模重建、招商引資以及資本調度。川普強調，美國將與以色列、關鍵阿拉伯國家及國際社會緊密合作，全力支持這個過渡性架構。

前英相布萊爾入列引爭議

值得注意的是，前英國首相布萊爾的加入在當地引發爭議。布萊爾過去因參與2003年伊拉克戰爭，在中東地區仍是毀譽參半的人物；他曾任「中東問題有關四方」（Quartet on the Middle East）特使，卻因立場被認為過於偏袒以色列，於2015年下台。

對此，川普坦言布萊爾確實有爭議，但他一直很喜歡這個人，會確保布萊爾能被大眾接受。

進入和平計畫第二階段 挑戰仍重重

目前加薩和平計畫已進入第二階段，先前由美國斡旋的停火已促使哈瑪斯（Hamas）釋放人質。

除了和平委員會，加薩當地也成立了由15人組成的技術官僚委員會，由沙阿斯博士（Dr Ali Sha’ath）領導處理日常事務。安全方面，則由前美國特種部隊司令傑佛斯（Jasper Jeffers）領軍「國際穩定部隊」監督。

儘管計畫持續推進，但加薩境內仍面臨物資短缺與零星暴力。民主黨眾議員德勞羅（Rosa DeLauro）批評，第一階段的救援物資運送與軍事打擊停止尚未落實，「在建立和平之前，戰爭必須真正結束」。

政治學者馬斯克特（Seth Masket）更在社群媒體嘲諷，川普在談論入侵各國的空檔中，是否真有時間參加和平委員會。