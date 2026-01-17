　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普公布加薩「和平委員會」名單　英國前首相也入列

▲▼ 加薩停火協議生效，以軍撤出後的空拍畫面可見巴勒斯坦人走過廢墟。（圖／路透）

▲川普正式宣布成立加薩和平委員會。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）正式宣布成立加薩「和平委員會」，並公布了關鍵的「創始執行委員會」名單。除了納入國務卿盧比歐與總統女婿庫許納，連久違政壇的前英國首相布萊爾（Tony Blair）也受邀入列。川普宣稱，這將是「史上最強、最具聲望」的委員會，旨在主導加薩戰後的重建與治理。

豪華名單曝光　庫許納、盧比歐操刀重建

根據白宮聲明，這個由7人組成的「創始執行委員會」將由川普親自擔任主席。成員除了盧比歐（Marco Rubio）與庫許納（Jared Kushner）外，還包括川普的特使、房地產大亨魏科夫（Steve Witkoff）、世界銀行行長彭安杰（Ajay Banga）。

白宮指出，每位委員將負責特定的專業領域，包括治理能力建設、區域關係、大規模重建、招商引資以及資本調度。川普強調，美國將與以色列、關鍵阿拉伯國家及國際社會緊密合作，全力支持這個過渡性架構。

 前英相布萊爾入列引爭議

值得注意的是，前英國首相布萊爾的加入在當地引發爭議。布萊爾過去因參與2003年伊拉克戰爭，在中東地區仍是毀譽參半的人物；他曾任「中東問題有關四方」（Quartet on the Middle East）特使，卻因立場被認為過於偏袒以色列，於2015年下台。

對此，川普坦言布萊爾確實有爭議，但他一直很喜歡這個人，會確保布萊爾能被大眾接受。

進入和平計畫第二階段　挑戰仍重重

目前加薩和平計畫已進入第二階段，先前由美國斡旋的停火已促使哈瑪斯（Hamas）釋放人質。

除了和平委員會，加薩當地也成立了由15人組成的技術官僚委員會，由沙阿斯博士（Dr Ali Sha’ath）領導處理日常事務。安全方面，則由前美國特種部隊司令傑佛斯（Jasper Jeffers）領軍「國際穩定部隊」監督。

儘管計畫持續推進，但加薩境內仍面臨物資短缺與零星暴力。民主黨眾議員德勞羅（Rosa DeLauro）批評，第一階段的救援物資運送與軍事打擊停止尚未落實，「在建立和平之前，戰爭必須真正結束」。

政治學者馬斯克特（Seth Masket）更在社群媒體嘲諷，川普在談論入侵各國的空檔中，是否真有時間參加和平委員會。

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美國總統川普16日公開向伊朗領導層表達感謝，主因是德黑蘭當局在最後一刻緊急叫停了針對數百名示威者的處決計畫。川普強調，正是因為這項轉變，讓他決定暫緩原定的軍事干預行動。

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊

