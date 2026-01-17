川普下通牒！　不配合「格陵蘭問題」的國家可能加稅

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度強調，美國基於國安考量，迫切需要取得北極島嶼格陵蘭的控制權。他警告，對於在格陵蘭議題上「不配合」的國家，不排除加徵關稅，同時也透露華府正與北約討論相關安排。

白宮評估多種選項 關稅成為施壓工具

白宮先前已指出，川普政府正就格陵蘭問題評估不同方案，包含潛在的購買方式，甚至不排除軍事選項。這也顯示，美方態度不只停留在外交層面，而是全面檢視各種可能性。

學者分析，川普這番談話也反映他一貫作風，再度把關稅當成外交籌碼，藉由經濟壓力迫使他國讓步。相較過去，華府如今的立場顯得更加強勢。

川普點名北約 北極防線成焦點

川普在離開白宮、登機前接受媒體訪問時表示，北大西洋公約組織（NATO）長期就格陵蘭議題與美方保持聯繫。他強調，一旦美國無法確保格陵蘭的戰略角色，整體國安將出現明顯破口。

他進一步說，隨著美國推動「金穹」（Golden Dome）空中與飛彈防禦系統，格陵蘭的重要性更是水漲船高，「我們正在和北約討論這件事」，凸顯此議題已成聯盟層級的安全問題。

中俄北極動向升溫 歐洲部隊將進駐

儘管美國目前已在格陵蘭設有軍事基地，川普仍認為並不足夠。他指出，中國與俄羅斯近年加大在北極的軍事活動，讓美國必須重新評估區域部署，確保長期安全利益。

外電報導，美國、丹麥與格陵蘭領袖日前在白宮會面後，格陵蘭官員透露，未來將有更多北約部隊進駐。法國、德國及多個北歐國家也表態，將參與一項前往格陵蘭的歐洲軍事行動。