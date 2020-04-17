台灣又登CNN！與冰島韓德並列4大防疫模範生　4重點值得學習

▲ 國防部化兵群執行臺商團隔離住所消毒任務。（圖／國防部提供）

文／中央社台北17日電

美國有線電視新聞網（CNN）網站刊登專文，列出4個因應2019冠狀病毒疾病疫情的模範生，其中台灣排在首位，接著介紹冰島、韓國及德國的防疫狀況，歸結12項值得學習的重點。

文章標題寫道，當各國政府還在摸索因應疫情之道，這4個國家做對了，做法如下。

●台灣

台灣距中國大陸僅180公里，疫情原本可能會很慘。美國約翰霍普金斯大學1月底曾預估，台灣確診病例數會是全球第2高，但台灣目前累計僅395例確診、6例死亡，14日甚至出現零確診。台灣沒有採取嚴格的限制措施，例如封鎖或學校和托兒所停課，就成功辦到這一切。

從死亡病例來看，台灣甚至沒什麼曲線需要壓平。

反觀美國，至少按原始數據來看，美國是全球疫情最嚴重的國家，已至少2.6萬人死亡。以總人口數與病故人數的比例來看，若美國防疫像台灣那麼成功，應該僅有83人病故。

儘管台灣有優質的全民健保，這次的成功仍在於整備、速度、中央指揮，以及嚴密追蹤可能與患者接觸過的人。

1. 充分準備

台灣這次超前部署，大多是因為記取2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）帶來的慘痛經驗。

台灣成立中央流行疫情指揮中心，出現疫情時可立即啟動，協調因應對策。中央流行疫情指揮中心於1月20日啟動，比全台出現首例確診還早一天，可見台灣超前部署的用心。

由於職權已確立，指揮中心能不被繁瑣的政治程序拖延，直接實施嚴格的防疫措施。根據美國醫學會期刊（JAMA）刊登的清單，台灣在3週內就讓超過120項措施就緒，光是那份清單就可當作疫情爆發期間的行動指南。

2. 動作迅速

台灣早在1月21日證實境內出現首起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例的3週前就採取行動，當時中國才剛向世界衛生組織（WHO）通報首起病例，台灣官方就開始對所有自疫源地中國武漢市搭機抵台的乘客進行檢疫，確認是否有發燒或肺炎症狀。台灣於1月20日對武漢發布旅遊警示，而且兩天後，儘管境內只有1例確診，也開始每天向大眾簡報最新消息。

出現首例後一週，台灣開始透過政府公發的手機對隔離民眾進行電子監控，並宣布旅行及入境管制，大多針對武漢市所在的中國湖北省。接下來到2月底，政府幾乎每天都實施新措施以防病毒傳播。

台灣4月1日實施嚴格社交距離規範時，只有329例確診。相較之下，英國首相強生（Boris Johnson）3月20日宣布關閉酒吧和餐廳、學校停課時，境內已有超過3000例確診、335例死亡。而且由於英國未大規模篩檢，實際感染人數據信遠比官方數據來得多。

3. 篩檢、追蹤、隔離

台灣當局大規模篩檢，追蹤感染者的接觸史，並確實實施隔離措施。當局也主動對所有從郵輪下船的乘客檢疫，甚至對流感或肺炎患者複檢，以防有漏網之魚。

4. 運用數據與科技

史丹佛大學醫學院小兒科副教授王智弘（Jason Wang）告訴CNN：「台灣有政府協調因應與民眾全面配合，加上運用大數據與科技。」

台灣整合全民健保資料與海關及移民資料庫，建立即時警示系統，以助找出易受感染的群眾。

王智弘說：「有完善的健保數據系統，有助於監控疾病擴散，而且能及早發現病例。當有人因為呼吸道症狀就醫，國家健保資料庫就會記錄。這讓追蹤群聚感染源更容易。」

台灣發布旅行限制後，就實施居家隔離14天的強制線上回報和健康關懷措施，同時對近5.5萬名居家隔離者使用「電子圍籬」，只要隔離者離開住處太遠，警報就會響起。但台灣和其他國家政府運用這類監控科技，也有民間團體質疑，認為有侵犯隱私疑慮。

▲ CNN網站刊登專文，介紹台灣、冰島、韓國及德國的防疫狀況。（圖／翻攝自CNN）

●冰島

在許多國家，除非已經病重，否則很難獲得篩檢，但在冰島不然，民眾想驗就能驗。當局認為，篩檢普及是冰島壓低染疫和死亡人數的關鍵。冰島目前僅有約1700例確診、8例死亡。

5. 積極因應

冰島與台灣一樣，只要一絲不苟並迅速行動，就不需要管制太嚴，例如只要彼此保持兩公尺的社交距離，就允許最多20人集會。雖然大學停課，但中小學和托兒所仍然開放，以便家長放心上班。

冰島流行病學專家表示，冰島策略是積極篩檢患者並予以隔離，加上嚴密追蹤接觸史，另結合警力和醫療照護系統追蹤，發現6成以上新增病例都是早已接受隔離的民眾，顯示追蹤接觸者和隔離策略有效。

6. 讓民間參與

冰島國立大學醫院與民間生技公司早早合作研發試劑，目標是普及篩檢，且已為全球提供新型冠狀病毒的寶貴資訊。例如最近發現，冰島一所實驗室檢出的陽性反應患者中，有50%完全無症狀，促使其他國家更堅定維持社交距離措施。冰島生技公司透露，大規模檢測後發現冠狀病毒528種突變，有助於全球一窺病毒致命性及了解病毒運作模式。

7. 先發制人

冰島衛生部長強調迅速行動的重要性，還說冰島的做法就是超前部署。3月3日發現6起境外移入病例後，冰島隨即對所有從義大利入境的旅客實施隔離措施，並在接下來幾週加強旅行限制。

冰島發現兩起社區感染病例後，就宣布進入緊急狀態；起初僅警告易受感染族群遠離人多的地方，後來3月中開始停課、禁止100人以上集會，當時國內僅61例確診、零死亡；3天後，所有冰島居民入境後都要隔離14天，不管他們去過哪些國家；3月24日出現首起死亡病例後，當局立即禁止20人以上集會，並關閉酒吧、泳池、博物館及體育館等公共場所。

8. 利用科技但尊重隱私

冰島和台灣一樣，設計應用程式供民眾下載，把疫情發展圖表化，可呈現用戶行蹤，雖不強制用戶與當局分享行蹤資料，但許多人為了協助抗疫都會分享。

▲ 南韓病例日增幅自3月下旬明顯趨緩。（圖／達志影像）

●韓國

韓國與英國、美國幾乎同一期間通報境內首例確診，但現在韓國每天新增約30例，英國卻有約5000例、美國超過2萬例。韓國染疫死亡率也比英美低。

9. 得來速檢測

正治療染疫患者的醫師分析，韓國的成功主要歸功於檢測，「早期診斷、隔離及治療是關鍵」。韓國檢測方式也很新穎，他們在各地設置有如麥當勞得來速的檢測站，大部分免費，檢疫人員能迅速在安全距離下完成檢測。美國一些州已在仿效這個模式。

10. 記取教訓

韓國得以迅速行動，也是因為和台灣及其他亞洲國家一樣有過切身之痛。韓國並未受SARS疫情太大影響，但2015年的中東呼吸症候群（MERS）疫情讓韓國措手不及，累計186人確診、38人死亡，成為中東地區以外疫情最嚴重的國家。

韓國記取昔日教訓，2019冠狀病毒疾病爆發後，朝野齊心抗疫不成問題，中央和地方政府合作順暢。作為科技創新領域領頭羊之一，韓國研發應用程式追蹤民眾隔離情況自非難事，但也有維權人士警告會侵犯隱私。

●德國

德國情況稍有不同。德國在控制感染人數方面，不比其他重災國家好太多，根據約翰霍普金斯大學統計，德國有超過13.7萬人確診，為全球第5多，但死亡率相對於義大利、英國都低。

11. 擴大檢測同時放寬管制

有德國病毒學家認為，德國成功之處包括大規模篩檢，強制投保醫療險的政策亦扮演要角。德國也讓民間參與，確保檢驗量能足夠。德國和台灣、韓國及冰島一樣，很早就研發試劑，在還沒出現死亡病例前就準備大量檢測套組。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）15日宣布全國將開始放寬管制措施，並擴大篩檢，以防第2波感染。

12. 擴大醫院收治量能

美國的健康計量評估研究中心（IHME）預估，德國在本月中旬的疫情顛峰可能需要1.2萬張病床，現有14.7萬張病床，為所需用量10倍以上。相較之下，美國現有約9.4萬張病床，估計短缺約1.5萬張。

事實上，德國醫療體系實力堅強，醫院現在還能收治義大利、西班牙、法國的患者，不像義大利的醫療體系那樣不堪負荷。（譯者：盧映孜／核稿：曾依璇）