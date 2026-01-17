11歲童「開槍爆頭」7年養父　因為生日Switch被沒收

▲Nintendo,Switch2,Switch 2。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者葉國吏／綜合報導

美國賓州11歲男童因Switch被沒收，凌晨持槍朝父親道格拉斯（Douglas Dietz）頭部射擊。這起電玩引發的弒父案，讓他生日隔天遭逮捕且不得保釋。

根據當地報導，這名小少年是在六年前被父親道格拉斯（Douglas Dietz）先生與妻子吉莉安（Jillian Dietz）女士共同領養。就在一月十二日慶祝十一歲生日當晚，父母親雖然替他唱了歌，卻因為他表現問題而決定把遊戲機暫時收走，並要他早點睡覺，夫妻倆隨後也回房入睡。

深夜尋寶竟翻出奪命槍 怒火中燒計畫對父下毒手

這名男孩躺在床上越想越氣，根本睡不著，一心只想把主機找回來。他在凌晨時分偷偷摸摸在屋內四處翻找，沒想到意外發現了槍櫃的備用鑰匙。他隨即打開櫃子取出一把左輪手槍，事後他向警方坦承，當時心裡充滿憤怒，已經決定好要對誰開火。

大約在凌晨三點鐘，屋內傳來一聲巨大的爆裂聲響。身為妻子的吉莉安（Jillian Dietz）被嚇醒後，趕緊推醒睡在旁邊的丈夫，想叫他去察看發生什麼事。但她發現另一半毫無反應，耳邊還傳來規律的滴答聲，她趕緊起身把燈打開查看情況。

驚見丈夫倒臥血泊斷氣 冷血兒坦承犯行遭禁保

燈一亮，映入眼簾的是丈夫頭部中彈的慘狀，而剛才聽到的聲音，正是鮮血從傷口流出滴在地上的聲響。就在這恐怖的時刻，兒子竟然冷靜地走過來對她說，是他動手殺了爸爸。

警方獲報趕到後立即將這名十一歲少年犯嫌帶走。由於他涉嫌重大的刑事殺人罪，目前被關押在收容所中，且法官裁定不准讓他交保。原本開心的生日，卻因為一台被沒收的遊戲機，最終演變成無法挽回的家庭悲劇。