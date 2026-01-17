貨輪被迫繞道！美媒揭中國漁船「集結封鎖東海」　疑演練控制海域

▲透過船隻定位資料分析可以得知，中國漁船去年聖誕節期間在東海大規模陣列式聚集。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

中國近期在東海兩度出現大規模漁船陣列式聚集行動，引發國際高度關注。美媒分析海上船隻定位資料指出，中國上千艘漁船分別於去年聖誕節與今年1月11日，在中國與日本沖繩之間海域形成長達200海哩以上的密集船陣，部分商船被迫繞道航行，專家認為，這顯示北京正測試海上民兵快速集結、干擾並控制爭議海域的能力。

根據美媒《紐約時報》，這些海上行動並非零星的漁業活動，而是高度協調的海上集結。船隻自動識別系統（AIS）資料分析，中國漁船在短時間內離開港口或中斷捕撈作業，集中進入東海指定區域，展現出罕見的組織性與規模。

其中，今年1月11日約有1400艘中國漁船，在中國沿岸與日本沖繩之間的海面排成一個長度超過200海哩的長方形陣列。資料顯示，該區域內船隻密度極高，部分國際貨輪不得不蛇行或改道，以避免穿越漁船密集區，對正常航運造成實際影響。

類似情況也發生在去年聖誕節當天。《紐約時報》透過定位資料繪製地圖發現，當時約2000艘中國民用船隻在東海形成多個幾何陣列，包括北方兩個平行長方形，最長達290海哩，南方則出現倒L型矩陣。專家指出，中方在短短數週內，於相同海域兩度進行大規模船隻集結，顯示並非偶發行動。

航海與軍事學者普遍認為，這類行動的重點不在捕魚，而是在測試中國「海上民兵」的動員與協同能力。資料分析公司ingeniSPACE首席營運長傑森．王（Jason Wang）表示，他過去曾觀察到數百艘中國船隻聚集，但從未見過如此大規模且排列整齊的陣列，情況明顯異常。

研究中國海上民兵的前美國情報官亨利（Lonnie Henley）指出，單艘漁船體積有限，難以構成傳統封鎖，但大量小型船隻可在戰時或灰色地帶行動中，延緩甚至干擾美國海軍艦艇的行動。

智庫「新美國安全中心」（CNAS）研究員、前美國海軍軍官舒加特（Thomas Shugart）也認為，大量小船聚集，可能成為飛彈或魚雷的假目標，並對雷達與無人機運作造成影響。

海洋情資公司「右舷海事情報」（Starboard Maritime Intelligence）分析師道格拉斯（Mark Douglas）形容，如此龐大的船隻同時聽令集結，過去幾乎未曾見過，顯示中國在民用船隻協同運作上的能力已顯著提升。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）與旗下亞洲海事透明倡議（AMTI）也依據定位資料確認這波東海船隻聚集行動。AMTI主任波林（Gregory Poling）直言，這些船隻顯然不是為了捕魚，幾乎可以確定是國家層級主導的行動。