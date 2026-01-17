泰柬邊境疑見「KK園區2.0」規模大40%　戒備如監獄

▲網友拍攝疑似「KK園區2.0」，希望能引起相關單位關注。（圖／翻攝臉書／AMA Malaysia，下同）

記者葉國吏／綜合報導

柬泰邊境疑出現大型詐騙據點，規模之大被稱作是「KK園區2.0」，引發關注，監管與跨國合作仍受考驗，消息來自民間觀察，曝光後備受議論。

國際聯防升級 園區轉移成焦點

近年多國持續合作打擊詐騙，但犯罪據點會不會換地方生長，仍讓外界不安。非政府組織、馬來西亞國際人道主義組織（MHO）華裔社會公關代表胡傑良近日指出，在柬埔寨邊境發現一處新園區，估算面積約為「KK園區」的五分之二。

馬來西亞《中國報》引述調查指，該地點名為烏拜川（Ou Bei Choan），靠近泰國西北部沙繳府，距離邊界約一公里，地理位置隱蔽卻關鍵。

表面尋常 內部如獄

胡傑良表示，從Google衛星影像遠看，該區像一般開發用地，但實地觀察完全不同。園區外牆高聳，頂部布滿碎玻璃，出入口管控嚴密。

他補充，住宿樓窗戶全裝上密閉鐵欄，整體氛圍宛如大型拘置設施，與外界想像的工業或住宅區差距甚大。

面積驚人 仍在運作

胡傑良回憶，團隊駕車沿外圍緩慢繞行，僅核心區域就花了十多分鐘，顯示腹地相當可觀。

雖然部分區域看似還在施工，但他判斷園區已實際運轉，並非空置。對於柬埔寨官方宣稱強力整頓詐騙，他呼籲當局展現決心，徹底清除這類非法據點。