國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰柬邊境疑見「KK園區2.0」規模大40%　戒備如監獄

▲▼KK園區2.0。（圖／翻攝臉書／AMA Malaysia） 

▲網友拍攝疑似「KK園區2.0」，希望能引起相關單位關注。（圖／翻攝臉書／AMA Malaysia，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

柬泰邊境疑出現大型詐騙據點，規模之大被稱作是「KK園區2.0」，引發關注，監管與跨國合作仍受考驗，消息來自民間觀察，曝光後備受議論。

國際聯防升級　園區轉移成焦點
近年多國持續合作打擊詐騙，但犯罪據點會不會換地方生長，仍讓外界不安。非政府組織、馬來西亞國際人道主義組織（MHO）華裔社會公關代表胡傑良近日指出，在柬埔寨邊境發現一處新園區，估算面積約為「KK園區」的五分之二。

馬來西亞《中國報》引述調查指，該地點名為烏拜川（Ou Bei Choan），靠近泰國西北部沙繳府，距離邊界約一公里，地理位置隱蔽卻關鍵。

▲▼KK園區2.0。（圖／翻攝臉書／AMA Malaysia）

表面尋常　內部如獄
胡傑良表示，從Google衛星影像遠看，該區像一般開發用地，但實地觀察完全不同。園區外牆高聳，頂部布滿碎玻璃，出入口管控嚴密。

他補充，住宿樓窗戶全裝上密閉鐵欄，整體氛圍宛如大型拘置設施，與外界想像的工業或住宅區差距甚大。

▲▼KK園區2.0。（圖／翻攝臉書／AMA Malaysia）

面積驚人　仍在運作
胡傑良回憶，團隊駕車沿外圍緩慢繞行，僅核心區域就花了十多分鐘，顯示腹地相當可觀。
雖然部分區域看似還在施工，但他判斷園區已實際運轉，並非空置。對於柬埔寨官方宣稱強力整頓詐騙，他呼籲當局展現決心，徹底清除這類非法據點。

01/15 全台詐欺最新數據

信用卡遭盜刷　駕駛報案先被抓酒駕

男子阿榮（化名）去年1月間因信用卡遭詐騙盜刷，急忙開車前往派出所報案，結果被警方發現酒駕，因而挨罰3萬元罰鍰，還要吊扣駕照24個月，他不滿自己「報案先被抓酒駕」，因此決定提出行政訴訟。不過，高雄高等行政法院法官日前審理之後，認為阿榮酒駕是事實，警方的處理程序合理，原處分也沒有違誤，最終裁定駁回阿榮的告訴。

機票食宿全包！　26歲台男赴日當車手遭逮

工程師LinkedIn「收面試邀約」　沒點程式仍被轉走60萬

利誘投資虛幣被騙800萬　再向親友借120面交

台大生吸金5500萬賠光　刑警爸竟偷查個資嗆債主

