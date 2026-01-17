選北市長？曝黃國昌曾探詢選公職　陳佩琪：沒計畫、沒意願

▲民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪陪同北市議員擬參選人許甫掃市場。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

近來政壇盛傳，民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪有機會參選台北市長。對此，陳今（17日）受訪說，「不知道最近媒體為什麼會說我要選台北市長」，黨主席黃國昌有問過柯文哲，佩琪是不是可以幫民眾黨出去選一個公職，但是從來沒有講說要去選台北市，「所以我個人也蠻驚訝，不曉得消息哪裡來的，我當然沒有這個計劃，我連選公職的意願都沒有，更何況說選台北市是比較困難複雜的選區」。

陳佩琪今合體松山信義議員擬參選人許甫，來到吳興市場掃街。媒體詢問，今天柯文哲南下嘉義幫張啓楷輔選，夫妻兩人是不是分進合擊助選？陳佩琪說，嘉義比較遠，她的體力還是以北部的議員，像許甫這種穩定提名的，就以這種為主，「去嘉義是比較耗體力，但以後應該還是有機會，短時間就是以台北市周遭為主」。一旁的許甫則補充，還沒有穩定提名，還在努力爭取出線。

陳佩琪笑說，相信許甫一定沒有問題，因為跟他共事很久，「於公的話，我本身是終身黨員；於私的話，去年一整年他跟秘書長辦那麼多活動發聲，私人感情上真的是無限感激跟感謝」，所以今天就算私人交情，來這邊幫他掃街也是應該的，也非常樂意。

陳佩琪說，輔選是閒暇的時候，以自己工作以外的時間盡可能做到；但她說，以她目前的年紀，自認醫學上一些常識跟經驗是高峰的狀態，很多人就說退出醫界服務蠻可惜的，「所以我先生的情況穩定之後，我就是很有心力想要再找一個可以投入醫師醫療的工作」。

另外，近期頻頻傳出要選台北市長，是否會當台北最強母雞？陳佩琪說，現在黨主席是黃國昌，「他從來沒有跟我講過這個，我跟我先生就算在家私下聊天，也從來沒有說要去選任何公職，是跟柯談過很多次，以輔選為主，他也這麼認為」。

「我是不知道最近媒體為什麼會說我要選台北市長。」陳佩琪指出，黃國昌是有問過柯文哲，佩琪是不是可以幫民眾黨出去選一個公職，但是從來沒有講說要去選台北市，「所以我個人也蠻驚訝，不曉得消息哪裡來的，我當然沒有這個計劃，我連選公職的意願都沒有，更何況說選台北市是比較困難複雜的選區」。

許甫補充，與其說佩琪姐是最強母雞，佩琪姐對我而言是最強母親，不只是一個很優秀的小兒科醫師，全職婦女，然後又照顧小朋友、又幫老公挺身而出，對我而言，今天是最強母親來幫我輔選。